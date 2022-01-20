المشدد 5 سنوات لمقاول لتزويره محررات رسمية بمنطقة باب الشعرية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة مقاول بالسجن المشدد 5 سنوات، لإدانته في تزوير محررات رسمية، وصدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محمد عبد الرحمن، وعضوية المستشارين محمود منصور عارف، وأسامة أحمد السمان، وأمانة سر محمد عطية، وعصام ترك.

تزوير مقاول محررات رسمية

أوضحت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 4255 لسنة 2020 جنايات باب الشعرية، أن المتهم «حازم. م» 42عامًا، يعمل مقاول، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي، هي بطاقة التحقيق الشخصية الرقمية والصادرة بتاريخ 1 نوفمبر 2011 وتحمل رقما مطبوعا باسم المجني عليه «سليمان. م»، بأن اتفق معه وأمده بالبيانات اللازمة وصورته الشخصية، فأثبتها الأخير على خلاف الحقيقة، وبالموضع المخصص قرين الصورة الشخصية بالمحرر، والتي عزاها زورًا للمجني عليه سالف الذكر، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

واستعمل المحرر المزور محل الاتهام السابق فيما زور من أجله مع عمله بتزويره، واشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حُسن النية في تزوير محرر رسمي هو بطاقة تحقيق الشخصية الرقمية والصادرة بتاريخ 21 يناير 2015 باسم المجني عليه «سليمان.م» بأن مثل أمامه محتجا بالمحرر المزور موضوع الاتهام التي عزاها زوراً للمجنى عليه سالف الذكر فأصدرت تلك البطاقة وتمت الجريمة بناء على المساعدة.

واشترك بطريقي المساعدة مع «حسين. ع» موظف عام حُسن النية في تزوير محرر رسمي هي رخصة القيادة الخاصة الصادرة من وحدة مرور الوايلي باسم المجنى عليه شقيقه «سليمان. م» بأن قدم له المحرر المزور محل الاتهام الثالث وأمده بالبيانات اللازمة فقام الأخير بأثباتها على خلاف الحقيقة، وبالموضع المخصص قرين الصورة الشخصية بالمحرر المار بيانه، والتي عزاها زورا للمجني عليه سالف الذكر فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.

تحريات المباحث

وجاء في تحريات المباحث، أن المتهم زوّر بطاقة تحقيق شخصية بأسم شقيقه حتى يتمكن من عدم ملاحقة جهات الشرطة له حال كونه هارباً من السجن ومطلوب التنفيذ عليه فتمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على بطاقة تحقيق شخصية ورخصة قيادة خاصة مزورتان بأن وضع صورته الشخصية قرين خانة الصورة الشخصية وأن البيانات الخاصة بالاسم تخص شقيقه ومزوره عليه.