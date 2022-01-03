«الجمارك»: ضبط تزوير وتلاعب بمستندات 3 سيارات للتهرب من الرسوم

قالت مصلحة الجمارك المصرية، إن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، تمكنوا من ضبط تزوير وتلاعب في المستندات المقدمة للجمارك، للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، والخاصة بثلاث سيارات.

الإفراج عن سيارتين لاند كروزر وشيفرولية بنظام الإعفاءات

وأكدت مصلحة الجمارك المصرية، في بيان صحفي، مساء اليوم، أنه بناء على المعلومات السرية التي توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط، بقيام شركة «ا. ا. ت.» بالإفراج عن سيارتين «لاند كروزر» وسيارة «شيفروليه» بنظام الإعفاءات الجمركية، وتلاعبها في المستندات المقدمة للجمارك واستخدام هذه السيارات فى العمل لغير الأغراض المعفاة من أجلها.

وأوضحت «الجمارك» أنه تم تشكيل لجنة جمركية من محمد عوض ومحمد رفعت وعبدالله دسوقى وأحمد أسامة، رؤساء أقسام، تحت إشراف ممدوح رسلان، مدير إدارة ضبط السيارات لفحص الواقعة.

1.3 مليون جنيه قيمة التعويضات المستحقة

وأشارت «الجمارك» إلى ذهاب اللجنة المشكلة إلى مقر الشركة ومراجعة الدفاتر والمستندات وخطوط السير الخاصة باستخدام السيارات، فتبين أن هناك تلاعبا في الدفاتر والبيانات والمستندات التي تم تقديمها للجمارك، واستخدام هذه السيارات في أغراض أخرى غير الغرض المعفاة من أجله، ولفتت إلى أن التعويضات المستحقة عن السيارات بلغت مليونا و381 ألفا و312 جنيها.

وتابعت «الجمارك» أن عبدالناصر محمد، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 572 لسنة 2021، وطلبت الشركة التصالح، وتم سداد مبلغ 250 ألف جنيه من الضرائب والرسوم الجمركية بالقائمة رقم 477676 فى 22 ديسمبر2021، وجار سداد باقى المبلغ في إطار تنفيذ تعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.