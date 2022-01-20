أحمد خالد صالح يحيي ذكرى ميلاد والده: كل سنة وأنت مُنعم في الجنة (صور)

أحيا الفنان أحمد خالد صالح، عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، ذكرى ميلاد والده، ونشر مجموعة صور للفنان الراحل.

وعلق أحمد خالد صالح على الصور بكلمات مؤثرة، وقال: «رحمة الله عليك وعلى أمي يا حبايب قلبي، يجعل عيدكم في الجنة، ويا رب وكل سنة وحضرتك مُنعم يا حبيبي مع الأحباب أجمعين، ربنا يجمعنا بيهم على خير، ويغفر لكما ويرحمكما يا رب»

أحمد خالد صالح يحيي ذكرى وفاة والده

وفي سبتمبر الماضي، أحيا الفنان أحمد خالد صالح ذكرى رحيل والده في 25 سبتمبر والذي توفي عام 2014، بعد إجرائه عملية جراحية بالقلب، ونشر صورة تجمع والده ووالدته التي توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابه بـ«إنستجرام»، وعلق قائلا «اللهم ارحم واغفر لمن فقدنا الحياة بدونهم، اللهم اغفر لأبي وأمي وارحمهما كما ربياني صغيراً».

وتابع: «اللهم ادخلهما الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وارفعهما اللهم درجات، واحشرنا وإياهما مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأجمعني اللهم بهما على خير يا رب».