أحمد خالد صالح يكشف عن دعاء ردده والده قبل وفاته

قال أحمد خالد صالح، نجل الفنان الراحل خالد صالح، إنًّ والده كان إنسانا وأبا عظيما، لافتا أنه تعلم منه الكثير خاصة دعوة كان دائما والده يقولها وهى «اللهم اجعلنا كما يظنون واغفر لنا ما لا يعلمون».

أتمنى أشبه والدي في أخلاقه

وأضاف «صالح»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر» المذاع على قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، السبت، تأثره بوالده جدا وبأفعاله وتصرفاته مع الجميع، متمنيا أن يشبه والده فى أخلاقه، وأن يكون على قدر المسئولية فى حمل اسم والده.

والدي مدرسة فنية وعندنا أرى أعماله أندهش

وقال «صالح»، «إن والدي من وجهة نظري كجمهور كان مدرسة فنية كبيرة وعندما أرى أعمال والدي اندهش كيف قام بتجسيد هذا المشهد، وأرى في مشاهده المصداقية المطلقة والحرفة في التمثيل».

أول مسرحية قدمتها بعد وفاة والدي بعام

وأضاف «صالح» في مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، السبت، أنه قرر أن يكون ممثلا بعد أن تلقي أول كورس مسرح في الجامعة وقبل ذلك لم يكن مهتما بالتمثيل، لافتا أن أول مسرحية قام بتقديمها كانت بعد وفاة والده بعام.

لم أعرف أحد بأن والدي خالد صالح

وأوضح أحمد خالد صالح أنه يحب التمثيل ويحب هذا المجال مؤكدا أن أهلة وأصدقائه كانوا يدعمونه نحو التمثيل ووالدي كان معي دائما في أي شيء أريده ، لافتا إلي انه لم يكن يعرف نفسة لاحد علي انه ابن الفنان خالد صالح لأنه يريد أن يجامله احد من اجل والدة وحتي لا تنسب اعماله لأعمال والده.

ومنذ 7 سنوات، رحل الفنان خالد صالح عن عمر ناهز 50 عامًا بعد تدهور حالته الصحية، إثر إجرائه عملية جراحية في القلب بمركز الجرّاح المصري مجدي يعقوب في محافظة أسوان جنوبي مصر.