البورصة تغلق آخر جلسات الأسبوع على تباين.. والسوقي يربح 279 مليون جنيه

اختتمت مؤشرات البورصة تعاملات، آخر جلسات الأسبوع، على تباين، وأغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، على ارتفاع بنسبة 0.14%، عند مستوى 11731.71 نقطة، فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70»، بنسبة 0.19%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2208.76 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 3231.96 نقطة متراجع بنسبة .24%.

«إيجي إكس 50» يغلق على تراجع 0.52%

وهبط مؤشر البورصة متساوي الأوزان «إيجي إكس 50» بنسبة 0.52%، ليغلق الجلسة عند 2050.44 نقطة، وبلغت قيم التداولات 746.3 مليون جنيه، من خلال التداول على 177.8 مليون سهم، وتنفيذ 32.192 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 189 سهمًا، إذ ارتفع 44 سهمًا، مقابل انخفاض 67 سهما، واستقر 78 سهمًا دون تغيير.

المؤشر الرئيسي يختبر مستوى دعم 11850 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن الأداء المتباين والمتذبذب يسيطران على أداء مؤشرات البورصة المصرية بجلسة اليوم، بفضل الأداء المتباين لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو البيع بينما اتجه المستثمرين الأفراد الأجانب نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي 11600 نقطة.

وأضاف عيد، في حديثه الخاص لـ«الوطن»، أنه مع استقرار المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، أعلى مستوى الدعم 11700 نقطة، سيؤهله لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 11850 نقطة، وفي حالة استمرار عمليات البيع وجني الأرباح الرأسمالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم 11700 نقطة ثم مستوى الدعم الرئيسي 11600 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 70» يختبر مستوى 2260 نقطة

وتابع «عيد»، أنه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، فقد فشل في الاستقرار بالمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات اليوم بعد أن فقد من مكاسبه الصباحية، بضغط من الأداء المتباين لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة، واستقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 2200 نقطة يؤهله لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2260 نقطة.

ويتوقع عيد، في حالة ظهور عمليات بيع وجني أرباح بالأسهم الصغيرة والمتوسطة واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع، الأمر الذي ينعكس سلبا على أداء المؤشر السبعيني قد يختبر مستوى للدعم الرئيسي وهو 2200 نقطة، كسره يؤدي لاختبار مستوى الدعم الثاني وهو 2160 نقطة.

رأس المال السوقي يختتم عند 756.916 مليار جنيه

وفيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم في البورصة المصرية، اتجهت تعاملات العرب والأجانب للشراء بصافي 1.06 مليون جنيه للعرب، و3.9 مليون جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات المصريين للبيع بصافي 5.02 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي، تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 756.916 مليار جنيه، بمكاسب 279 مليون جنيه.