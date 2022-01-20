برومو «لعبة الشيطان» يحصد يقترب من مليوني مشاهدة خلال 48 ساعة

حصد البرومو الرسمي لـ فيلم «لعبة الشيطان» على ما يقرب من مليوني مشاهدة خلال 48 ساعة منذ إطلاقه، وكشفت الشركة المنتجة للفيلم، إعلان موعد إطلاقه بدور العرض وهو يوم 26 يناير الجاري.

ونشرت شركة عاصي لإنتاج الفني، الإعلان الرسمي لفيلم «لعبة شيطان»، لـ باسم سمرة، ومحمد عز، مي القاضي، مصطفى أبو سريع، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسي صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، ومن إنتاج عاصي لإنتاج السينمائي، ومن تأليف أحمد عثمان، وإخراج إبرام نشأت، وتحديد موعد إطلاقه بدور العرض السينمائية يوم 26 يناير الجاري.

البرومو الرسمي لـ«لعبة الشيطان» يحصد ما يقرب من مليوني مشاهدة

وحصد البرومو الترويجي لـ فيلم «لعبة الشيطان» على ما يقرب من 2 مليون مشاهدة، خلال 48 ساعة منذ إطلاقه، كانت الشركة المنتجة للفيلم طرحة البرومو الرسمى للعمل تمهيداً لطرحه بدور العرض السينمائية خلال يناير الجارى، بعد سلسلة من التأجيلات .

وتضمن منشور الشركة المنتجة لـ فيلم «لعبة الشيطان»، تليمحا عن أحداث العمل، معلقين: «هي لعبة بدايتها طاعة ونهايتها مكسب»، وتدور الأحداث حول لعبة إلكترونية تورط من يلعبونها بالدخول لعالم إفتراضي، وهي تشبه لعبة الحوت الأزرق و لعبة مريم، التي انتشرت بالأعوام الأخيرة.

تفاصيل فيلم «لعبة الشيطان»

فيلم «لعبة الشيطان»، من تأليف دكتور أحمد عثمان، إخراج إبرام نشأت، مصور فوتوغرافيا بسام رمضان، ومدير التصوير ضياء جاويش، وإنتاج شركة عاصى للإنتاج الفني، و يقوم بالبطولة الفنان باسم سمرة ومحمد عز، ونخبة من نجوم الفن.

ويعد فيلم «لعبة الشيطان»، هو مزج بين أعمال الجريمة، وأفلام الجن والأشبح، حيث يتحكم بحياتهم شيطان خفي من خلال الهواتف الذكية، ويتخلل من خلالها للسيطرة عليهم، وإجبارهم على أفعال الجريمة.