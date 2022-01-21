عم ربيع 45 سنة يبحث عن الرزق الحلال بالصيد: «بغطس في عز البرد»

يواجه العديد من الأشخاص، الكثير من الصعوبات أثناء بحثهم عن الرزق الحلال، فلا يهمهم موجة البرد القارس في الشتاء، أو شدة الحر صيفا، إنما كل همهم هو البحث عن مصدر رزق لإطعام أسرتهم وتوفير احتياجاتهم اليومية، ليضربوا مثلا نبيلا في الوفاء والإخلاص ومن بين هؤلاء النماذج المشرفة عم ربيع صياد في جنوب سيناء.

يوم بيوم رزق الله يبعث له ولا يعلم الرجل السبعيني ابن قرية الجبيل التابعة لمدينة طور سيناء ماذا يخبأ له القدر أثناء ذهابه إلى الصيد ورمي الشباك في الصباح الباكر من أجل اصطياد السمك بمختلف أنواعه، ليبيعه ويحصل على أموال زهيدة تكفيه على مواجهة صعوبات الحياة.

45 سنة بحث عن الرزق

ربيع سعيد من قبيلة المزينة يبلغ من العمر 62 عاما ويعمل صيادا في خليج السويس منذ 45 سنة، «الوطن» التقت بالرجل الذي ظهرت عليه علامات الرضا بما يرسله الله له من الرزق، قائلا: «لدي ثلاث أبناء واحد توفاه الله واثنين الأول يعمل سائق سيارة والثاني يبحث عن عمل».

وتابع في حديثه أنه راض بما يرسله الله له، ويقوم ببيع السمك لبعض الأشخاص الذين يعرفونه جيدًا؛ لأنه يقوم بصيد السمك ويبيعه طازجًا للمواطنين، «أقوم برمي الشباك في الصباح الباكر في عز البرد والثلج وأقوم بالغطس تحت المياه لوضع الشباك على شكل حرف «و» ثم أقوم بضرب المياه بيدي وأنا عايم حتى تذهب الأسماك إلى مكان الشباك، انتظر ثلاث ساعات في المياه، ثم أقوم بسحب الشبك بعد أن قمت بالسباحة طوال هذه الفترة لتذهب الأسماك نحو الشبك».

وأضاف: «أقوم بسحب الشبك مرة أخرى واستخرج الأسماك وأقوم بالاتصال بالزبائن مهما كانت أنواع الأسماك، لأبيعها لهم»

صناعة الشباك

قال ربيع سعيد ابن قبيلة المزينة إن أسعار الشباك ارتفعت وأصبحت تكلف ما لا يقل عن 1000 جنيه مما يمثل عبئا على الصياد وهناك شباك أخرى يصل سعرها 3000 جنيه وتسمي بالشركق، مشيرا إلى أنه يقوم بتصنيع الشبك بنفسه وتكون ذات مواصفات خاصة مثل الطول والعرض، والفتحات لأن ليس كل الشباك تصلح لصيد جميع الأسماك.

وقال عملت في مجال الصيد فقط منذ أن كبرت وكان عملي في خليج السويس ووصلت إلى بورسودان وعملت هناك مدة 6 شهور، ويحكي أنه كان يمتلك مركبا صغيرا للصيد وقام ببيعه لظروف رفض الإفصاح عنها.