تعرف على المشروعات الجديدة في قرية الجبيل بطور سيناء

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة كانت سابقة في تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بـ«حياة كريمة»، حيث جرى تنفيذ إسكان حديث لأهالي المحافظة مزود بكل الخدمات، في العديد من المواقع.

وأضاف «فودة» إن الرئيس وجَّه بضرورة تنمية المحافظة والاهتمام بالسكان وتوفير حياة كريمة لهم ولأبنائهم، مشيدا بدور جهاز التعمير الذي أطلق عليه لفظ «فرسان التحدي»، حيث نجح جهاز التعمير بقيادة اللواء محمود نصار في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية على أرض جنوب سيناء لم يسبق أن شهدتها المحافظة.

وقدم الشكر إلى المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضاري، الذي قام بتمويل المشروعات على أرض المحافظة.

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ جنوب سيناء عددا من المشروعات الخدمية والتنموية على أرض مدينة الطور عاصمة المحافظة بتكلفة 250 مليون جنيه، بحضور اللواء محمود نصار رئيس جهاز التعمير، المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضاري، الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، المهندس محسن سعيد حامد رئيس جهاز تعمير سيناء.

أكد المحافظ أن المشروعات تتنوع بين إسكان وطرق ومزارع لخدمة المجتمع المحلي، مشيرا إلى أن هذه المشروعات معظمها في قرية الجبيل، والباقي في سهل القاع ومنطقة حمام موسى.

مشروعات قرية الجبيل

افتتح المحافظ مشروعات بقرية الجبيل وهي ثلاث مشروعات من المقرر أن تفتتح اليوم وهي الإسكان البدوي وعددها 62 بيتا بدويا مساحة البيت 90 مترا مربعا يسمح بإقامة طابق ثانٍ حتى يكون أبناء البدو لهم إسكان أيضا حفاظا على خصوصية الأسرة.

وافتتح المحافظ والوفد المرافق له مشروع تطوير طريق الجبيل حتى الإسكان البدوي بطول 1.5 كيلو متر، بتكلفة 20 مليون جنيه، يعرض 20 مترا ومزود بكشافات إضاءة ليلة.

وجرى افتتاح محطة الصرف العملاقة بطاقة 500 متر مكعب يومي، بتكلفة 34 مليون جنيه، موضحا أن المشروعات تهدف إلى الارتقاء بقرية الجبيل لأنها سوف تصبح منطقة سياحية بمدينة الطور.

افتتاح طريق حمام موسى

افتتح اللواء خالد فودة طريق حمام موسى الجديد سيجري افتتاحه اليوم ليصبح إضافة جديدة للمدينة ويصبح بذلك الطريق من المحافظة حتى حمام موسى مزدوج ومزود بأعمدة إنارة ومشايات للمواطنين، ورصيف للدراجات.

وقال فودة إن تكلفة المشروع 60 مليون جنيه شاملة ازدواج الطريق بعرض 30 مترا، عمل أرصفة وبلدورات، ممشى سياحي، رصيف للدرجات، سور ناحية البحري.