تردد قناة ssc5.. تعرض تصفيات كأس العالم 2022

يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة عبر محرك البحث العالمي «جوجل» عن تردد قناة ssc5 وهي واحدة من أهم القنوات الرياضية السعودية التي أعلنت مؤخرا امتلاكها حقوق البث لتصفيات كأس العالم 2022، إضافة لعدد من القنوات الرياضية الخليجية مثل قناة أبو ظبي الرياضية 1.

وفي إطار سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة التي تقدمها بوابة جريدة «الوطن» لعشاق الساحرة المستديرة، تردد القنوات الرياصية السعودية الناقلة لتصفيات كأس العالم 2022، ومنها تردد قناة ssc5 وكيفية ضبطها على التلفاز في السطور التالية..

تردد قناة ssc5

ويمكن ضبط قناة ssc5 السعودية من خلال ضبط التلفاز على التردد الآتي:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11747

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: (V)

معامل الخطأ: 4/3

تردد قنوات ssc الرياضية الناقلة لتصفيات كأس العالم 2022

ويمكن ضبط القنوات الرياضية الأخري التابعة لمجموعة قنوات ssc الرياضية، من خلال ضبط التلفاز كالآتي:

القمر: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

وتتكون مجموعة قنوات SSC، من 11 قناة فضائية متوافرة على باقة Gobx الفضائية، و«شاهد» الرقمية، وهي على النحو التالي: SSC1 SD، SSC1 HD، SSC2 HD، SSC3 HD، SSC 4 HD، SSC 5 SD، SSC 5 HD، SSC 6 HD، SSC 6 SD، SSC 7 SD، وSSC 7 HD.

وانطلقت مجموعة قنوات SSC في أغسطس 2021، وهي نتاج تعاون بين شركة الرياضة السعودية، ومجموعة قنوات «إم بي سي»، حيث تعرض المجموعة بطولات كرة القدم الكبرى في المملكة العربية السعودية (الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك وكأس السوبر السعودي).