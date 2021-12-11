مصر للطيران الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم للبلياردو بشرم الشيخ

استقبلت الشركة الوطنية مصر للطيران وعضو تحالف ستار العالمي اللاعبين والمنظمين المشاركين في بطولة كأس العالم للبلياردو على متن أحدث طائراتها من منطلق دورها كناقل رسمي للحدث الذي تختتم فاعلياته اليوم بمدينة السحر والجمال شرم الشيخ تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ويشارك في هذه البطولة ١٤٩ لاعبا ولاعبة يمثلون ٢٢ دولة حول العالم وتحظي بإهتمام الدولة المصرية.

ودعما لهذا الحدث حرصت مصرللطيران على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمنظمين وكل نجوم العالم المشاركين في اللعبة من جميع القارات للتنافس فى هذا الحدث الرياضى الكبير وكذلك الإستمتاع بتجربة السفر مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تعد مثل هذه البطولات المقامة علي أرض الوطن فرصة هامة لتنشيط الحركة السياحية المصرية من مختلف أنحاء العالم من خلال تلك الفاعليات العالمية، وخصوصا تلك الوافدة إلى مناطق الجذب السياحى مثل مدينة شرم الشيخ والإستمتاع بالأجواء الرائعة فى مدينة من أهم مدن العالم السياحية.

وتأتي مشاركة الشركة الوطنية مصر للطيران بتقديم تسهيلات السفر في إطار رعايتها لمختلف الفاعليات والمناسبات السياحية والرياضية وإيمانا بدورها الوطني في الحرص على المساهمة والمشاركة في تحقيق أهداف ورؤية الدولة بمبادراتها الطموحة في مختلف المجالات وفي استضافة جميع المحافل الدولية والتي يكون لها صدى كبير على المستوى المحلي والدولي.