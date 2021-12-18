هاني سلامة و عائشة أحمد في رمضان 2022 بـ «قلب واحد»

أعلن مصدر مقرب من الفنان هاني سلامة، تعاقد الأخير على عمل جديد يحمل اسم «قلب واحد»، وسوف يتم عرضه في رمضان المقبل 2022، وتشاركه البطولة الفنانة عائشة أحمد، ومن المقرر بدء التصوير مع بداية الشهر المقبل، عقب احتفالات فريق العمل بالعام الجديد.

وأكد المصدر، أنه مازال لم يكتمل فريق العمل حتى الآن، وترشيحات النجوم للعمل، سوى التعاقد مع هاني سلامة وعائشة بن أحمد.

مسلسل «قلب واحد»، من تأليف ممدوح حجاج، وإخراج حسن البلاسي، ومن إنتاج شركة فنون مصر، التي يرأس إدارتها محمد محمود عبدالعزيز.

ورغم أن بداية الفنان هاني سلامة كانت بالسينما المصرية، لكنه عاد إلى الفن بعد غياب لأعوام بأعمال درامية متتالية حققت نجاحا مبهرا، كما اعتاد الجمهور منه منذ بدايته.

وكانت بداية هاني سلامة بالدراما من خلال مسلسل «الداعية» عام 2013، كما حقق نجاحا هائلا خلال بطولته لحكايات مسلسل «نصيبي وقسمتك»، والتي كانت تجربة درامية جديدة من نوعها، بدأ بها عمرو محمود ياسين، وهي حكاية منفصلة داخل المسلسل، وأصبحت نوعا جديدا من الدراما، والذي أصبح من أكثر أنواع العروض الدرامية انتشارا في الوقت الحالي، حيث تم تقديم عدة مسلسلات بنفس النمط ومن بينها «إلا أنا».

ومن أبرز الأعمال الدرامية التي قدمها الفنان هاني سلامة، كانت «فوق السحاب»، «طاقة نور»، «قمر هادي»، فيما كانت آخر أعماله الدرامية مسلسل «بين السما والأرض»، والذي عرض برمضان الماضي، وكان من نوعية المسلسلات التي تتكون من 15 حلقة.

كما قام الفنان هاني سلامة صباح أمس بمشاركة صورة له عقب صلاة الجمعة بجلباب أبيض، معلقا: (جمعة مباركة).