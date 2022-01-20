إصابة 7 من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

أصيب 7 من أسرة واحدة، اليوم الخميس، باشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة غذائية فاسدة بمدينة سمسطا جنوب غرب محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

بلاغ بوصول أسرة مصابة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور شرطة سمسطا يفيد بإصابة 7 من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة غذائية فاسدة بمركز سمسطا، الذي وجه على الفور بسرعة نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى ببا المركزي لتلقي العلاج

وعلى الفور انتقلت ثلاث سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى محل إقامتهم لنقل المصابين إلى مستشفى ببا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

أسماء المصابين باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

وتبين أن المصابين وهم: «طلعت.ع.ج» 58 سنة، وأبناؤه «مازن» 11 سنة، «عبد الله» 13 سنة، و«هاجر» 18 سنة، و«منة» 10 سنوات، بالإضافة إلى «وفاء.م.ر» 39 سنة، و«عرفة.ج.م» 37 سنة.

وكيل صحة بني سويف يوجه بسرعة تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين

ووجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في بني سويف، الدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة بسرعة نقل المصابين إلى مستشفى ببا المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.