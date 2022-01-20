«أحمد» من صيدلي ‏لصاحب مطعم برجر: «عايز أربط بين الكيميا والأكل»

ما بين الكيمياء والطعام معادلة استطاع أن يجعلها موزونة، إذ بدأ «أحمد» في رسم طريقه بوضوح منذ أن شعر برغبته بالعمل في مجال آخر بعيد عن دراسته وهي الصيدلة، ليخطط في عمل مطعم خاص به، إذ اشتهرت عائلته بحبها للطعام ورغبتهم في ابتكار أطعمة مختلفة وجديدة، ومن هنا بدأت فكرته تتبلور في اتجاه مشابه، لكنه رغب في تكوين النكهة الخاصة به والتي جمعت بين دراسته للكيمياء وما تعلمه من توابل والدته وخلطاتها السرية.

برجر ‏أورجانيك ‏بمعادلة كيميا موزونة

روى «أحمد شوشة» صاحب الـ26 عاما لـ«الوطن» الذي أنهى دراسته في مجال الصيدلة أنه لم يعمل به كثيرًا واكتفى فقط بممارسته في المستشفى في الصباح، ليستمر في عمله المحبب لقلبه كما وصفه: «في يوم حسيت أني مش قادر أكمل وأنا واقف شغال في صيدلية، حسيت أني مش في المكان اللي أنا عايزه، فاستأذنت ومشيت ومن يومها مرجعتش تاني وقلت لوالدتي إني في إجازة»، إذ شعر أنه بحاجة لبناء عمله الخاص، لذا قرر أن يهرب من ذاك العالم لينضم إلى العالم المحبب إلى قلبه، والذي يستطيع من خلاله أن يبتكر أصنافا مميزة وجديدة.

صعوبات في البداية «صيدلية ولا مطعم»

وأكد «أحمد» أن الأمر لم يبدأ بسهولة ولكنه واجه صعوبات ما في البداية: «يوم ما روحت قلت لأمي أنا هفتح مطعم تحس الدنيا قامت، وإزاي تبقى دكتور وتفتح مطعم لا مينفعش، وبعدين تقولي طب ما تفتح صيدلية على الأقل مهنتك وقيمتك، لكن فضلت فتره أقنع فيها أني حابب كده وبعدين عرضت عليها أجرب من البيت نفعت هفتح مطعم منفعش خلاص هفتح صيدلية وخلاص، وبالفعل جربنا فترة من البيت لغاية ما لقيت رد فعل مبهج وومميز فقررت أني أكمل وأفتح مطعم».

«دخلت الكيمياء في المطعم من ناحية أني بحافظ على الجودة والنظافة، لأني درست أهميتها في الطعام وكمان التوابل اللي عارف خواصها الكيميائية وتأثيرها على الطعم، يمكن أقدر أقول أن الكيمياء والصيدلة خدمتني في جودة الأكل ذات نفسها وقدرت أوصل بمعادلة موزونة بين الاثنين»، هكذا عبر «أحمد» عن طريقته المميزة في الربط بين المجالين، وإن كانوا بعيدين من الوهلة الأولى ولا ينتميان لبعضهما البعض، إلا أنه استطاع أن يفعل ذلك ونجح بجدارة.

لم تتوقف الكيمياء وتأثيرها في مشروعه على ذلك بل استطاع من خلالها أن يعمل عقله لابتكار أصناف مميزة وجديدة: «زي ما بنعمل تجارب بالكيمياء اتعلمت منها أجرب أطعمة مختلفة عن بعضها، وبالعكس لقيتها بتظبط جدا وبتبقى كمان مميزة يمكن مش موجودة في مصر كلها، لكن موجودة عندي وده اللي بحاول أعمله في مشروعي أني أربط دراستي بمهنتي، وده بيرجع عليا بعائد مميز، وإن كان معنوي مش مادي كفاية أني بعمل حاجة بحبها، ومهنة بطلع فيها شغفي وفي نفس الوقت بستفيد من دراستي».