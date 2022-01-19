إحالة مسن للجنايات لقتله زوج شقيقته بالمنصورة.. أشعل النار في جسده

أحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، سائقا بالمعاش إلى محكمة الجنايات، وذلك بعد اتهامه بقتل زوج شقيقته عمدا مع سبق الإصرار بعد أن قطع المياه والكهرباء عن مسكن المجني عليه، ولما ذهب إليه يطلب منه إعادتهما، ضربة بأداة حديدية، وحين سقط على الأرض سكب عليه البنزين وأشعل به النار وأغلق باب المنزل وفر هاربا، تاركا المجني عليه تشتعل فيه النيران.

اتهام المسن بالقتل العمد لزوج لشقيقته

ووجه المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها ‏من تحقيقات باتهامات إلى «عبدالحكم إ. إ.»، 65عاما، سائق بالمعاش ومقيم بشارع «سيدي ياسين» بمدينة المنصورة بأنه في 3/9/2021 بدائرة قسم شرطة اول المنصورة – محافظة الدقهلية، قتل المجني عليه «رضا عوض خطاب محمد»، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلة لما فاض من صدره من غيظ مفتري وعقل أداره شيطانه وما إن استحضره إليه وظفر به حتي سدد أداة قطعة حديدية برأسه فطرحه أرضا وأحضر جالونا يحوي مادة معجلة على الاشتعال «بنزين» وأشعل النار فالتهمت النيران جسده محدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وأوصد عليه باب العقار لتستحكم النيران منه حتي تجرع سكرة موته قاصدا إزهاق روحه.

المتهم يشعل النار في جسد المجني عليه

واتهمت النيابة العامة المتهم بوضع النار عمدا في المسكن المملوك لورثة زوجته بأن قام بإيصال مصدر حراري ذي لهب مكشوف وسكب مادة معجلة على الاشتعال اشتعلت به النيران وامتدت محتوياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء في التحقيقات التي أجراها المستشار مصطفي عبدالغني، وكيل النيابة الكلية، بأنه على إثر قيام المتهم بقطع المياه والكهرباء عن مسكن المجني عليه فقصد إليه طارقا بابه ليتوسل إليه لإعادتهما فعنفه المتهم بالحديث متجرأ عليه بالقول وسدد أداة حديدية «قطعة حديد» برأسه فطرحه أرضا ودلف الى مسكنة محضرا جالونا يحوي مادة معجلة بالاشتعال «بنزين» وسكب عليه محتواه موصلا إياها بمصدر لهب وأضرم النيران في جسده بقصد إزهاق روحه.

وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي وجود آثار حروق نارية حيوية من الدرجات الثلاث الأول في بداية طور الالتئام ومعظمها ناضحة لإفرازات صديدية مصفرة اللون وهي منتشرة بمعظم أجزاء الجثة نتيجة حرارة شديدة كلهب النار ووجود جرح بطول 2سم بفروة الرأس مع وفاة المجني عليه نتيجة إصابات نارية وما نتج عنها من صدمة عصبية وتسممية شديدة أدت إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.