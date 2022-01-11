اتحاد الناشرين يستعد لنقل طرود الكتب إلى معرض القاهرة الدولي 2022

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، اليوم، في إطار الاستعدادات لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، تفاصيل اتفاق الاتحاد مع الشركة القومية للتوزيع لنقل طرود كتب الناشرين إلى مركز مصر للمعارض الدولية قبل افتتاح معرض الكتاب، ودعا الاتحاد الراغبين في الاستفادة من الاتفاق إلى التواصل مع الاتحاد.

وأوضح أحمد رشاد رئيس لجنة الاعلام، أنه في إطار تسهيل شحن كتب الناشرين المصريين للمعرض، وتجنبا للزحام والتكدس في الدخول بطرود الكتب للمعرض، قامت لجنتا العلاقات العامة والتسويق في بيان صحفي، تم الاتفاق مع الشركة القومية للتوزيع، على استلام طرود الكتب الخاصة بالناشرين وتسليمها داخل المعرض إلى الشركة المسئولة عن ذلك؛ لتوصيلها لجناح الناشر بالمعرض، وفقا للأسعار والضوابط الواردة بالعرض.

أبرز ملامح معرض الكتاب 2022

وتنطلق الدورة الثالثة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 26 يناير الجاري إلى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، على أن يبدأ استقبال الجمهور، 27 من الشهر الجاري.

وتحل اليونان، ضيف شرف الدورة، في حين اتفقت اللجنة المنظمة على اختيار يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض الأطفال.

وأعلنت وزارة الثقافة، عن عودة الفعاليات الثقافية بالمعرض، بعد توقفها الدورة الماضية بسبب كورونا، وحددت 5 جنيهات كسعر لتذكرة معرض الكتاب، على أن يتم حجز التذاكر أونلاين عبر منصة المعرض، أو الحجز من أمام باب المعرض أونلاين أيضا.

مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل معرض الكتاب 2022

وتعقد وزارة الثقافة، مؤتمرا صحفيا، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، في قصر المنارة؛ للإعلان عن تفاصيل الدورة المرتقبة، ومن المقرر أن تكشف الجهة المنظمة عن عدد دور النشر المصرية والعربية والدول العربية والأجنبية المشاركة في المعرض.

وأعلنت وزيرة الثقافة سابقا، عن تخصيص صالة لكتب الأطفال هذا العام، وجمعها في مكان واحد؛ تيسيرا على الزائرين.