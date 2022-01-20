فنانة تشكيلية: الأهالي لا يهتمون بتعليم أبنائهم الفنون خاصة خلال الثانوية

قالت الدكتورة زينب سالم، الفنانة التشكيلية، إن أغلب الفنانين التشكيليين المتميزين دائمًا ما يعملون في صمت سواء داخل مصر أو خارجها، ودائمًا ما يشهد لهم الكثيرون بالتميز والرقي فيما يقدمونه من فنون رائعة، «دائمًا ما يكونون بعيدين عن الأضواء».

ضرورة الاهتمام بالفن التشكيلي

وأضافت «سالم» خلال استضافتها في برنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويذاع على فضائية «CBC»، أن مصر ليست بها ثقافة الفن التشكيلي ونادرا ما يهتم الأشخاص بتنمية أبنائهم على الفن التشكيلي وأهميته، «كل الأهالي بتوقف الأنشطة خلال الثانوية العامة علشان الطالب يحصل على المجموع الكبير ويقدر يدخل الكلية، ومش بيكون فيه اهتمام بالفنون بشكل عام».

موهبة الفن التشكيلي

وأوضحت أن هناك الكثير من الطلاب في كلياتهم تكون بداخلهم موهبة الفن التشكيلي، ولكنهم لم يمارسوا ذلك في مراحل حياتهم ولم يكتشفوا أن لديهم الموهبة وكذلك أهلهم، «بيكون موهوب ولكن ماحدش شجعه ولا اكتشفه، وأحيانا بنقدر ننبش في بناء الشخص ونطلع منه حاجة ولكن بيكون الأمر صعب، وعدم إحساسه بأهمية الموضوع اللي عنده واللي ربنا اداهوله، وإحنا بندرّس لهم الفنون بلغة الإحساس وهو ماتعلّمش غير لغة الحفظ والكلمات».

الإعلام دائمًا ما يهتم بالمشاهير في الفنون بشكل عام

وأكدت أن الإعلام دائما ما يهتم بالمشاهير في الفنون بشكل عام، لكن الفن التشكيلي لا يشتهر العاملون به ولكنهم يكونون مشاهير في أوساطهم فقط، «الفنان التشكيلي عارف الفنان الموسيقي والأديب والشاعر وكل ألوان الفنون، لأننا بيكون جوانا الثقافة حاجة مهمة جدا، وخلاصة ثقافة عصرنا هي اللي بتطلع في عملنا، وده اللي بيميز واحد عن واحد في مشوار حياته».