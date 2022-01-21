مصر توقع اتفاقيات لإنشاء 6 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية

وقعت مصر و الولايات المتحدة اتفاقيات شراكة لإنشاء 6 من المدارس الدولية الجديدة للتكنولوجيا التطبيقية في جميع أنحاء الجمهورية، والتي تشمل تخصصات البيع بالتجزئة والإلكترونيات والذكاء الاصطناعي، وهذه المدارس هي أحدث جهود الاستثمار للحكومة الأمريكية البالغة 1.7 مليار دولار (26.7 مليار جنيه مصري) في منظومة التعليم في مصر على مدار الـ40 عامًا الماضية.

وتعمل تلك المدارس الجديدة على تعزيز الابتكار والإبداع، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، وربط الطلاب بالفرص الوظيفية المناسبة بالشراكة مع القطاع الخاص.

السفير الأمريكي: نعمل على تطور منظومة التعليم الفني

وصرّح السفير الأمريكي جوناثان كوهين بأنّ الولايات المتحدة ومصر تعملان على تطوير منظومة التعليم الفني لتلبية احتياجات القطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة المصرية في التعليم.

وتعد المدارس الستة الجديدة جزءاً من مشروع القوى العاملة مصر Workforce Egypt الممول من الحكومة الأمريكية والذي تبلغ تكلفته 70 مليون دولار وهو يعمل على إعداد 100 ألف طالب للفرص الوظيفية التي تتطلب مهارات متخصصة في مجالات القطاع الخاص داخل مصر وحول العالم.

إنشاء المدارس الجديدة بالشرقية وأسيوط والإسكندرية والجيزة والمنيا

سيجرى إنشاء المدارس الجديدة في محافظات الشرقية وأسيوط والإسكندرية والجيزة والمنيا، وسيتم تأسيسها بالشراكة مع عدد من الشركات المصرية الرائدة: أفرو إيجيبت، ضيف الله جروب، السويدي إلكتروميتر، أسواق فتح الله، فريش جروب، مصر للتأمين. وتعد هذه هي المدارس الـ6 الأولى من إجمالي 10 مدارس سيتم إنشاؤها بدعم من حكومة الولايات المتحدة، من خلال التنسيق مع كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص، ليلبي التعليم الفني المصري بشكل أفضل احتياجات سوق العمل ويربط الشباب المهرة بفرص العمل بالقطاع الخاص.

ويعد دعم الولايات المتحدة للتعليم الفني في مصر والمشاركة مع القطاع الخاص جزءًا من 30 مليار دولار (أي 471 مليار جنيه) استثمرها الشعب الأمريكي في مصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 1978.