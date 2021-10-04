عاجل.. السفير الأمريكي بالقاهرة: مصر على رأس قائمة الدول المتلقية للقاح فايز

عبر السفير الأمريكي بالقاهرة، جونسون كوهين، سعادته لتواجده مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان احتفالا بوصول شحنة لقاح فايزر، قائلا إنَّ الشحنة التي تتضمن 1.6 مليون جرعة من اللقاح هي جزء من مبادرة البيت الأبيض من خلال «كوفاكس»، مؤكدا أن مصر على رأس أولويات الدول المتلقية للقاحات فايزر من الولايات المتحدة.

وأضاف جونسون كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة، خلال مؤتمر صحفي مع الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، اليوم الاثنين، أنَّ تطيعم فايزر يتميز بكفاءة عالية وأمان، وتلقاه بنفسه، سيساعج على حياة الكثيرين في مصر والتعافي الاقتصادي بعد الجائحة.

وتابع: «أتقدم للوزيرة بخالص الشكر على دعمها لجهود ومساهعدة وصول هذه الشحنة، وقدمت الولايات المتحجة أكثر من 100 مليون جرعة إلى أكثر من 60 دولة حول العالم، والولايات المتحدة هي الدولة الأكبر تبرعا في مبادرة كوفاكس من خلال تقديم أكثر من 2 مليار دولار، والتعهد بتقديم 2 مليار دولار أخرى إلى كوفاكس».

وواصل: «من خلال مبادرة كوفاكس تم تقديم أكثر من 300 مليون جرعة إلى جميع دول العالم من بينها 6 ملايين جرعة وصلت إلى مصر، كما أنه هنام مزيد من اللقاحات ستصل إلى مصر قريبا من الولايات المتحدة».