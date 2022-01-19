السفير الأمريكي بالقاهرة: منتدى شباب العالم يسعى للربط بين الأجيال

أكد السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين أنه شارك في منتدى شباب العالم للمرة الثانية هذا العام، مبديًا إعجابه بحيوية الشباب ونشاطهم ومشاركتهم، معربًا عن سعادته باعتباره كان السفير الوحيد الموجود على المنصة، مشيرًا إلى أنها كانت فرصة عظيمة لمشاركة الاهتمامات المشتركة ودور الشباب في حلها.

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر» أنهم ركزوا في الجلسة الأولى على «كوفيد 19» ومكافحته وتحدث معهم عن الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية مع مصر لمواجهة تغير المناخ، كما ناقش خلال المنتدى موضوعات ريادة الأعمال وتنمية القوى العاملة والتكنولوجيا وعدد من الموضوعات المهمة الأخرى.

لم يكن هناك مقعد شاغر

وأبدى السفير الأمريكي بالقاهرة إعجابه بالحضور وبأنه لم يكن هناك مقعد واحدًا شاغرًا، مشيدًا بالحوار الذي حدث بين المسؤولين والشباب من مختلف دول العالم.

وكشف السفير الأمريكي بالقاهرة الفرق بين منتدى شباب العالم في نسخته الحالية والنسخة السابقة، مشيرًا إلى أن النسخة الحالية تركز بشكل أكبر على قضايا اليوم مثل فيروس كورونا وتغير المناخ، مؤكدًا أن المنتدى منذ بدايته يسعى للربط بين الأجيال وأنك تجد فيه الشباب بجوار كبار رجال الدولة وكبار رجال الأعمال، معتبرًا أنه فرصة للمسؤولين في المناصب بأن يتعرفوا على وجهة نظر الشباب من سن 18 لسن 30 عاما.