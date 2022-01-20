كواليس غرفة العمليات المركزية لمنتدى شباب العالم.. حركة لا تتوقف «فيديو»

خصص برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، حلقة اليوم عن كواليس منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة المنعقد في شرم الشيخ، ولقاءات داخل غرفة العمليات المركزية للمنتدى.

رصد حركة الطيران والضيوف

وقال عمرو مبارك، أحد المنظمين المتطوعين بمنتدى شباب العالم، إنه يرصد حركة الطيران والرحلات الوافدة إلى مطار شرم الشيخ، ورصد توافد الضيوف على المنتدى، من حيث أعدادهم والمشكلات التي تواجههم، مثل فقدان الحقائب، وذلك بالتنسيق مع فريق الطيران، الموجودين في مطار شرم الشيخ.

وكشف محمد سامي، أحد المنظمين المتطوعين، عن أصعب مشكلة واجهته في المنتدى، والتي تتمثل في خروج الضيوف، وهي مشكلة متكررة، نظرا لضخامة عدد الحضور، والذين منهم ضيوف «VIP»، ويحتاجون للوصول لسياراتهم سريعا للذهاب للفنادق، وآخرين يحتاجون للوصول للجراج ليستقلوا الأتوبيسات.

العلاقات العامة للضيوف المهمين

وأوضحت فيروز صابر، مسؤول فريق العلاقات العامة بالمنتدى، أن دورها في غرفة العمليات يتمثل في متابعة العلاقات العامة سواء للضيوف المهمين أو الرعاة أو أعضاء البرلمان: «يوجد ضيوف لهم مشاركة خاصة أو وضع دبلوماسي، ودوري متابعة تسكينهم ومعاد وصولهم ومغادرتهم، أو ما يحتاجونه».

من جانبه، قال ضياء المراغي، مسؤول إدارة الأزمات ومسؤول الغرفة الفرعية للمنتدى، إن غرفة العمليات هدفها تجميع الخطط من جميع فرق العمل، ولها آلية تشغيل، تتبعها آلية للتواصل مع فرق العمل المختلفة، ووضع سيناريوهات لحل الأزمات التي يمكن أن تحدث بها مشكلات أو أزمات، وتحديد الفرق المسؤولة للحل، وطريقة التواصل مع الفرق المختلفة.

وأفاد محمد إمام، أحد المنظمين المتطوعين بالمنتدى، بأن كل شخص داخل غرفة العمليات يتابع فريقا معينا، بهدف مساعدته وخدمته، «الفريق الذي أتابعه هو فريق المحتوى، والذي يبذل جهود كبير، لأن كل المحتوى في كل القاعات المختلفة يتم دراسته جيدا».