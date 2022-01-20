«طابع منتدى الشباب العالم» في المعرض الدولي الأول للطوابع بدبي

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن مشاركة الهيئة في المعرض الدولي الأول للطوابع بدبي، تأتي بهدف إثراء الطوابع البريدية وتنميتها من خلال عرض الطوابع المصرية أمام جميع الدول المشاركة ورواد المعرض والمهتمين بهواية جمع الطوابع ليشاهدوا مدى عراقة وأصالة الطوابع المصرية وما توصلت إليه من تطور في تقنيات الطباعة واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف أن الهيئة تستخدم تقنية الـ Qr code، وتقنية الواقع المعزز Augmented Reality والتي تظهر من خلالها شخصية «عم سعيد ساعي البريد»، ثلاثية الأبعاد على طابع منتدى الشباب العالم، كما تظهر هذه التقنية على الخط الزمني للطوابع لتعزيز كل طابع بمعلومات وصور إضافية يستفيد منها كافة الهواة والمتابعين كما يشارك البريد المصري بعرض العديد من الكتب الهامة مثل كتاب «البريد المصري في 150 عاما»، وكتاب «متحف البريد المصري»، وكتيب كنوز مصر.

174 عارضا من 27 دولة

ويشارك البريد المصري في المعرض الدولي الأول للطوابع بدبي والذي تنظمه مجموعة بريد الإمارات بالتعاون مع جمعية الإمارات لهواة الطوابع خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير 2022 بمشاركة أكثر من 174 عارضا من 27 دولة من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا بالإضافة إلى مشاركة واسعة من الهيئات البريدية من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي إلى جانب هواة الطوابع وتجار الطوابع والعملات النقدية.

طوابع حدث نقل المومياوات وافتتاح طريق الكباش بالأقصر

وأوضح الدكتور شريف فاروق، أنّ البريد المصري يشارك في المعرض بمجموعة متميزة من الطوابع التاريخية والتقليدية بالتعاون مع الجمعية المصرية لهواة الطوابع بالإضافة إلى أهم الطوابع التذكارية الحديثة مثل مجموعة طوابع حدث نقل المومياوات، وافتتاح طريق الكباش بالأقصر، ومنتدى شباب العالم، إلى جانب مجموعة من ألبومات الطوابع التي تم إصدارها خلال السنوات الماضية ولوحة إرشادية توضح الخط الزمني للطوابع منذ عام 1866 وحتى الآن.

وأشار «فاروق»، إلى أنّ طابع البريد يعد سفيراً بين الدول ينقل ثقافات الشعوب ويوثق تاريخ الأمم عبر آلاف السنين كما أنه يدون الأحداث المهمة التي تمر بها الأوطان على مر التاريخ.