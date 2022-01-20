التنمية المحلية : بدء تلقى طلبات إدارة وتشغيل مصانع تدوير المخلفات والمدافن

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تلقى الطلبات من الشركات الراغبة فى إدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية الآمنة بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة فى محافظات «مطروح والفيوم وبنى سويف والمنيا وسوهاج والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء والسويس والشرقية والبحيرة والمنوفية ودمياط».

وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، فى بيان أمس، إن الوزارة بالتعاون والتنسيق والشراكة الكاملة مع وزارات الإنتاج الحربى، والبيئة، والتخطيط، والمالية، والهيئة العربية للتصنيع تنفذ وتطور المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية فى جميع المحافظات، لافتاً إلى أنه على الشركات الراغبة تقديم طلب لإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية الآمنة، على أن يتضمن الطلب مستندات الشركة كاملةً مُتضمنة «السجل التجارى السارى، والبطاقة الضريبية، وشهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة، وشرحاً مُبسطاً عن آلية ومنهجية العمل، والهيكل التنظيمى للشركة موضحاً بها الأعداد والتوظيف والخبرة للعمالة الكافية لتأدية الخدمات محل المشروع، وموقع مقر الشركة والمستند الذى يُثبت ملكية أو حيازة العقار مقر الشركة، وصورة من عقد تأسيس الشركة أو المؤسسة ومن نظامها الأساسى، إلى جانب سابقة خبرات الشركة فى مجال إدارة وتشغيل المدافن الصحية، أو مشروعات إدارة المخلفات بشكل عام، ومدى خبرة وتأهيل فريق العمل مُتضمناً السيرة الذاتية.

وأوضح «شعراوى» أنه سيتم تقديم الطلبات إلى الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بوزارة التنمية المحلية فى موعد أقصاه 28 فبراير 2022.