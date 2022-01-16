«التنمية المحلية»: رفع درجة الاستعداد للتعامل الفوري مع تجمعات المياه بالمحافظات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث بِاسم الوزارة، اليوم، إن بعض المحافظات تتعرض لموجة من الطقس السيئ والأمطار، مشيرا إلى أن الوزارة وجهت بالتنسيق مع غرف الأزمات على مدار الساعة في مختلف المحافظات، والتأكيد على المحافظين لرفع درجة الاستعداد للتعامل الفوري مع تجمعات الماء في الشوارع الرئيسية والمدن، والتأكد من جاهزية المعدات في السيارات المستخدمة حتى لا تحدث أي تراكمات للمياه.

البعد عن أعمدة الإنارة

وأضاف «قاسم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه تم التأكيد على رؤساء الأحياء لحضور سحب المياه بأنفسهم مع المراجعات الدورية في عمليات الإنارة والتنسيق مع جميع الأجهزة الخدمية، ومناشدة المواطنين بالبعد عن أعمدة الإنارة والضغط، وكذلك التأكيد على السير بسرعة كبيرة من خلال السيارات لكي تمر هذه الموجة من الجو المتقلب بسلام على الجميع.

تحذيرات من الأرصاد

ويأتي ذلك بعد تحذيرات المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، من استمرار موجة الطقس السيئ بسبب رياح شمالية قادمة من جنوب أوروبا، ويسود طقس شديد البرودة على سيناء وشمال الصعيد وتنخفض درجات الحرارة لتصل إلى 8 درجات.

وطالبت الأرصاد، المواطنين بتوخي الحذر من هذا الطقس المتغير، والالتزام بارتداء الملابس الثقيلة خشية الإصابة بنزلات البرد، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا وظهور حالات أوميكرون في مصر.