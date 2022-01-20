«الكهرباء»: الطاقة المتجددة حققت نجاحات رغم الجائحة

أكد تقرير لهيئة الطاقة المتجددة، بوزارة الكهرباء، أنه على الرغم من تأثير جائحة «كورونا» على الاقتصاد العالمى سلبياً، فإن القطاع أحرز نجاحات، شملت دخول محطة طاقة رياح بقدرة «250 ميجاوات» مملوكة لشركة بريطانية بمنطقة خليج السويس، بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل «BOO».

وأضاف التقرير الخاص بحصاد أعمال 2021 أن الهيئة وقَّعت عقد محطة خلايا شمسية لإنتاج الكهرباء بقدرة 50 ميجاوات، بمنطقة الزعفرانة، وكذلك توقيع عقد استشارى لمحطة خلايا شمسية بقدرة 50 ميجاوات فى كوم أمبو، وبيع 1٫9 مليون شهادة كربون، ما يشير إلى التقدم الملموس للاستثمار فى الطاقة النظيفة فى مصر، كما شهدت قدرات المشروعات قيد التطوير ارتفاعاً ملحوظاً، إذ بلغت 3570 ميجاوات، باستثمارات أجنبية مباشرة تقارب 3,5 مليار دولار، أى ضعف نظيرتها عام 2020، منها 78% لمشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس على ساحل البحر الأحمر ذات سرعات الرياح العالية، و22% للطاقة الشمسية.

وأظهر التقرير وصول إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال عام 2021 نحو 14 ألف جيجاوات ساعة، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح نحو 5٫4 ألف جيجاوات ساعة، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة نحو 4٫5 ألف جيجاوات ساعة، هذا فضلاً عن نحو 12 جيجاوات/ساعة، مولدة من مشروعات الوقود الحيوى، ما أسهم فى خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بما يقارب 10 ملايين طن.