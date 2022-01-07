بريد الوطن .. أعِد العدادات القديمة لمساجد عين شمس يا وزير الكهرباء

تم إلغاء جميع عدادات الكهرباء القديمة المثبتة فى المساجد، واستبدالها بالعدادات مسبوقة الدفع، فيتم شحن عداد مسجد الأنوار المحمدية، بمنطقة عين شمس، حيث أسكن، بألف جنيه فى الشهر، وهذا المبلغ لا يكفى للمسجد، لأن به ملحقات، وفى عز الحر تم إلغاء التكييف، أما فى آخر شهر ديسمبر 2021 فتم إظلام المسجد بالكامل بعد انتهاء شحن العداد، وبقى فى ظلام دامس لمدة أسبوع، علماً بأن وزارة الأوقاف من أغنى الوزارات، وبها فائض، ويقوم وزير الأوقاف بتوزيع الفائض على القرى والأسر الأكثر احتياجاً، فلا معنى لترك المساجد بدون كهرباء، نناشد وزير الأوقاف، ووزير الكهرباء، إعادة العدادات القديمة مرة أخرى للمساجد.

عن الأهالى: أحمد النمر

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