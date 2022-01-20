رئيس «التمثيل التجاري»: اتفاق مع المستوردين الكوريين لعرض منتجاتنا ببلادهم

قال الوزير المفوض، يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن هناك تعليمات بالتحرك للعمل مع جميع الدول في المجال الاقتصادي ومختلف المجالات؛ لذا تم تنظيم لقاء مع رئيس اتحاد المستوردين الكوري، الذي يضم 8500 شركة كورية، على هامش زيارة رئيس كوريا الجنوبية لمصر.

الاتفاق بين مصر وكوريا الجنوبية

وأضاف «الواثق بالله»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الاتفاق مع كوريا الجنوبية يعد فرصة ذهبية للشركات المصرية من أجل تصدير منتجاتها إلى الشركات الكورية، مبينا أنه سيوجد بعثات منتجين للتحرك داخل الشركات المصرية والشراء منها مع توفير قوائم أسعار 56 سلعة منافسة للأسواق المصرية.

مضاعفة المساحة الخاصة بمصر في معرض كوريا

وأوضح رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن الدولة الكورية تساند اتحاد المستوردين وتقيم معرضًا استيرادًا سنويًا في يوليو، وسيتم مضاعفة المساحة الخاصة بمصر في هذا المعرض بالمجان لتضم مختلف السلع المصرية.

ولفت الوزير المفوض، إلى أنه سيتم استيراد البضائع المصرية؛ لعرضها في المعرض الكوري، إذا لم يوجد عارضين مصريين بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، موضحًا أن مصر ستنظم لقاءات إلكترونية بين العارضين المصريين والمستوردين من أجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين ولزيادة فرص بيع المنتج المصري المتميز في كوريا الجنوبية.