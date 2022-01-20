رئيس «الناشرين المصريين»: توافر أماكن للتطعيم بلقاح كورونا في معرض الكتاب

شدد سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف، على الإجراءات الاحترازية أثناء إقامة معرض الكتاب 2022، ومعارض الكتب في العموم، والالتزام بارتداء الكمامات وإبراز شهادات الحصول على التطعيم.

وأكد «عبده»، خلال لقاء حواري مفتوح مع الناشرين بالإسكندرية بمقر مكتبة دار المعارف بمحطة الرمل، أنه يوجد أماكن للتطعيم بلقاح كورونا في معرض الكتاب، كما أنه يوجد وحدات طبية لمعالجة والكشف السريع على أي حالة تظهر من قبل ضيوف المعارض من خارج مصر.

رقم سري لكل نشر

وأشار رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إلى أنه تم تدشين نظام «الباس ورد»، أو ما يعرف برقم سري للناشرين، تفاديًا لعمليات التزوير والنصب والاحتيال، داعيًا الناشرين إلى التعاون مع الرقابة على المطبوعات والتصريح من قبل الأزهر لمراجعة الكتب الدينية.

تدريب الناشرين على نظام الضريبية الموحد

وأوضح، أنه يتم العمل على تدريب الناشرين على نظام الضريبية الموحد والفاتورة الإلكترونية مجانا، مشيرًا إلى تنظيم 7 دورات في القاهرة بالتعاون مع وزارة المالية.

وأضاف «عبده»، أن الاتحاد يسعى دائما إلى تنظيم المعارض داخليا، خاصة أنه يوجد 90% من الناشرين ليس لديهم مكتبات ولا يوجد سوى 400 مكتبة تتمركز في القاهرة والإسكندرية، وهناك محافظات معدومة المكتبات مثل سيناء.

وشدد، أن يعمل الاتحاد إلى محاربة تزوير وتقليد الكتب أو ما يعرف بالكتب «المضروبة»، ولكن لا يمكن للاتحاد أن يعمل منفردا؛ ولذلك لابد من تسجيل العلامات التجارية لدور النشر.