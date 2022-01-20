تطورات الحالة الصحية لـ رشوان توفيق.. إرهاق جسدي شديد

كشف الفنان رشوان توفيق، عن تطورات حالته الصحية بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا، وخضوعه لإشاعة على الرئة منذ عدة أيام، مؤكدًا أن حالته الصحية مستقرة، ولا يعاني من ارتفاع درجة الحرارة، ونسبة الأكسجين بجسمه جيدة، ولكنه يشعر بإرهاق جسدي شديد، و يعاني من ألم حقن «الكورتيزون».

رشوان توفيق يكشف تطورات حالته الصحية

أوضح الفنان رشوان توفيق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه أجرى إشاعة على الرئة في أول الأسبوع الحالي، وتبين إصابته بفيروس كورونا ولكن بنسبة طفيفة، منوهًا بأن الدكتور المتابع لحالته الصحية، أمره بأخذ حقن «الكورتيزون» لمدة عشر أيام، ومن ثم القيام بعمل إشاعة أخرى بعد انتهاء المدة، متابعا:«حقن مؤلمة للغاية».

وعبر رشوان توفيق، عن انزعاجه من انتشار كوفيد 19، خلال ذلك الفترة، داعيا الله بالتخلص من هذا الوباء، وأن يستطيع الأطباء حول العالم باكتشاف حل للقضاء عليه.

تحسن الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

وتابع أنه سعيد بتحسن حالة صديقه عبد الرحمن أبو زهرة، والفنانة مديحة حمدي، إذ أصيب بالفيروس خلال الأسبوع الماضي بكوفيد 19، مضيفا أن كل ما يأتي من الله خير، وأنه دائما يفيض علينا بنعمه، طالبا من الله أن يرفع البلاء عن الجميع و أن يتعافى جميع المصابين.