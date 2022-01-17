تأجيل دعوى ابنة «رشوان توفيق» ضد والدها ببطلان قسمة شاليه لـ24 يناير

أجلت محكمة جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، الدعوى المقامة من آية رشوان توفيق، ضد والدها الفنان رشوان توفيق، والتي تطالب فيها ببطلان عقد القسمة، وعدم الاعتداد بحكم صحة التوقيع الخاص بأحد العقارات المملوكة للأسرة، لجلسة 24 يناير المقبل للاطلاع.

المحكمة تطلب أصول العقود

وفي وقت سابق، طلب دفاع آية رشوان توفيق، من المحكمة أن يتقدم والدها بأصول العقود، وهو ما وصفه دفاع توفيق بالإفلاس في الإدعاء، مؤكدا أنَّ أصول عقود القسمة معروفة، وتقدم الدفاع بصور منها.

دفاع رشوان توفيق يطلب عدم قبول الدعوى

وطلب محامي الفنان رشوان توفيق، عدم قبول الدعوى المقامة من ابنته آية، نظرا لرفعها على غير ذي صفة، فضلا عن ضرورة انتداب خبير فني لتقدير «تثمين» أعمال التشطيب الخاصة بالشاليهات محل النزاع لم تكن مشطبة، وتمّ تشطيبها وفرشها.