رشوان توفيق يكشف تطورات حالته الصحية: «مش هقدر على الإصابة القوية»

قال الفنان رشوان توفيق، اليوم، إن إصابته الحالية بفيروس كورونا تعتبر الثانية، موضحًا أن حالته مستقرة.

وأضاف «توفيق»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه حضر ندوة الخميس الماضي، وكان هناك ازدحام، ومعه بعض الفنانين مثل مديحة حمدي، وأحمد ماهر، وبعض الشعراء، والمكان لم يكن به تهوية جيدة.

تفاصيل إصابة رشوان توفيق

وتابع: «حسيت أني تعبان بعدها، ومكنتش فاكر أنها كورونا، ولكن يوم الجمعة قالوا إن الفنانة مديحة حمدي أصيبت بكورونا، وبعدها هبة بنتي شكت في إصابتي بكورونا، وأجرت لي تحليلًا، واتضح إصابتي بالفيروس».

وأوضح أن حالته حاليًا مستقرة، داعيًا الله أن يتم شفاؤه لأنه لا يتحمل الإصابة القوية.

إصابة رشوان توفيق بكورونا

يذكر أن هبة رشوان توفيق، أعلنت خلال الأيام القليلة الماضية، إصابة والدها بفيروس كورونا.

وكتبت هبة، في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «محبيتش أزعج حضراتكم بخبر إصابة الحاج رشوان بكورونا، وعلى فكرة هو والفنانة مديحة حمدي كانوا في ندوة مع بعض الخميس الماضي، وهو بدأ يتعب الاتنين، لكن حرارته ارتفعت أمس، لكنها الحمد لله خفيفة، دي تاني مرة يصاب بكورونا، المرة السابقة من خمس شهور في وقفة عيد الأضحى، عموما أعتذر عن الإطالة، واضطريت أكتب لأن أحد الأصدقاء سألني على الخاص ورفض يقول مصدره».

وتابعت: «فوجئت بوالدي بيجيله اتصالات تخبره أن أحد المواقع كتبت الخبر بس بمعلومة عارية عن الصحة، إنه تم نقله للمستشفى، هذا غير صحيح، هو في البيت بياخد بروتوكول وحالته الحمد لله مستقرة.. وما دام عرفتم دعواتكم له بالشفاء العاجل إن شاء الله».