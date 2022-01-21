وفاة وإصابات بكورونا.. أحداث ضربت الوسط الفني في أسبوع

شهد الوسط الفني خلال الأيام الماضية، عدد من الأحداث، تراوحت بين إصابات كورونا وحالة وفاة، كان آخرها وفاة شقيقة الفنان أحمد سلامة، وإصابة الفنان أحمد مكي بالفيروس، ما أدى لتوقف تصوير الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي»

ونستعرض خلال السطور التالية، أهم الاحداث التي شهدها الوسط الفني خلال أسبوع

إصابة الفنان أحمد مكي بفيروس كورونا

أصيب الفنان أحمد مكي بفيروس كورونا، أثناء تصويره الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي»، المقرر عرضه في رمضان 2022، وجرى وقف التصوير لحين تماثله للشفاء.

وأكدت الفنانة ليلى عز العرب، إحدى أبطال العمل في تصريح سابق لـ«الوطن»، خضوع جميع فريق عمل مسلسل «الكبير أوي»، لـ إجراء مسحة للاطمئنان عن عدم إصابتهم بفيروس كورونا، بعد التأكد من إصابة أحمد مكي.

ويشارك في الجزء الجديد من مسلسل «الكبير أوي»، نفس فريق العمل الذي شارك بالأجزاء السابقة بخلاف استبدال دور «هدية» التي كانت تقدمه الفنانة دنيا سمير غانم، بالفنانة الشابة رحمة أحمد.

إصابة الفنان حلمي عبدالباقي بفيروس كورونا

أعلن الفنان حلمي عبد الباقي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا في تصريح سابق لـ«الوطن»، أنّ حالته الصحية مستقرة بشكلٍ كبير، والأعراض التي ظهرت عليه خفيفة، وأوشك على مرحلة التعافي.

إصابة زوجة الشاعر أمير طعيمة بورم

أعلنت الفنانه جيني زوجة الشاعر أمير طعيمة إصابتها بورم، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وكتبت قائلة: «من حوالي سنة ويمكن أكتر وأنا تعبانة، وبأجل مشوار الطبيب، وبقول بطلي دلع وباخد مسكنات والدنيا ماشية، من تقريبا كده 4 شهور وتدهور رهيب ومتماسكة وبقول أفضى بس كده وأشوف إيه الحكاية، أمير كان عنده عرض المسرحية في الرياض والمفروض أنا ما بفوتش الحاجات دي إطلاقا وخصوصًا لو شغل شهور».

جيني طعيمة تشرح معاناتها مع المرض

وأضافت جيني : «المهم جه وقت العرض وأنا تعبت وما قدرتش أسافر وكان صعب عليا بس تعبانة مفيش طاقة مفيش صحة تماما، الجسم كله مأذي لدرجة إني مش فاهمة أنا إيه إللي بيجرى لدرجة إني كلمت الطبيب الخاص وأخدت ميعاد وكنت في العربية قبل ما العيادة تفتح، كشفت والصدمة إيه ده يا مدام؟.. هو حضرتك إزاي عايشة كده؟.. وتفاصيلكتير في الكشف وقالي محتاج جراحة بس محتاج الأشعة والتحاليل دي وحالا أدركت إني فعلا في حتة مش تمام، ومن فحوصات الأشعة الكلام اختلف».

وفاة شقيقة الفنان أحمد سلامة

أعلن الفنان أحمد سلامة وفاة شقيقته الدكتورة آمال سلامة، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله شقيقتي الدكتورة آمال سلامة.. تغمَّدها الله برحمته وغفر لها».

وتم تشييع جثمان الراحلة من مسجد السلام بمدينة نصر بعد صلاة ظهر الأربعاء.