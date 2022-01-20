إصابة شخصين وإنقاذ آخرين في انفجار ماسورة غاز داخل عقار سكني بالنزهة 

أصيب شخصان، حتى الآن، وأنقذ آخرون فب انفجار خط غاز داخل عقار سكني بمنطقة الشيراتون في النزهة، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقى العلاج.

كان نشب حريق ضخم نشب، منذ قليل، داخل عقار بمنطقة النزهة، بعد انفجار ماسورة غاز فيه، وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية في القاهرة، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع تسرب للغاز في أحد العقارات بمنطقة الشيراتون بالنزهة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد 5 سيارات إطفاء؛ لمحاصرة الحريق، وجارٍ إخماده وإنقاذ السكان من العقار المشتعل، وحصر الخسائر.