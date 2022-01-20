النيابة تنتدب الأدلة الجنائية لكشف ملابسات حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

قررت النيابة العامة انتداب عناصر الأدلة الجنائية لكشف أسباب الحريق الذي شب بالحي الريفي التابع لمدينة الإنتاج الاعلامي بمدنية 6 أكتوبر، ولبيان تفاصيل وقوع الحادث وملابساته وحصر التلفيات والخسائر، حيث امتدت النيران وحرقت مخلفات خشبية تابعة للحي الريفي.

سبب الحريق

بدأ الحريق من شباك خشبي قديم وتصاعدت النيران حتي طالت باقي المخلفات بالحي، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحادث قبل وقوع أضرار جسيمة، ودفعت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن الجيزة بسيارتي إطفاء لمحاصرة النيران ومنع امتدادها.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق دون خسائر بشرية

جاء ذلك إثر تلقى غرفة العمليات بالجيزة إشارة من النجدة تفيد باشتعال حريق بمخلفات الحي الريفي التابع لمدينة الإنتاج الإعلامي بـ6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى مكان الحادث وفرضت كردونا أمنيا للسيطرة على الحريق، وأفادت الأجهزة الأمنية بعدم وجود خسائر بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة وتكثف وحدة البحث الجنائي جهودها لمعرفة أسباب الحادث ووجود شبهة جنائية من عدمه، وتتولى النيابة العامة متابعة استكمال التحقيقات.