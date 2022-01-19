السيطرة على حريق كشك أمام مستشفى طامية بالفيوم بسبب الرياح

دخان كثيف، وألسنة لهب ترتفع في السماء، تسببت في حالة هلع بين المرضى والعاملين بمستشفى طامية المركزي بمحافظة الفيوم، فجر اليوم الأربعاء، إذ تعالت الصرخات والاستغاثات، قاطعة سكون الليل، وقضت مضاجع السكان الذين هرعوا إلى الخارج ليفاجئوا بنشوب حريق هائل في كشك أمام سور مستشفى طامية المركزي بمحافظة الفيوم، وكثافة النيران التي التهمت كل شئ في دقائق معدودة، فيما اتصل الأهالي بالحماية المدنية التي أرسلت رجال وسيارات الإطفاء على الفور وأخمدت الحريق قبل امتداده إلى المستشفى.

حريق هائل يلتهم كشكا

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، يفيد استغاثة الأهالي بالمطافئ لإخماد حريق هائل نشب في كشك ملاصق لسور مستشفى طامية المركزي.

السيطرة على الحريق

وعلى الفور، هرع رجال وسيارات المطافئ إلى مكان الحريق، وجرى إخماد الحريق الهائل قبل أن تمتد إلى المستشفى، وتبينّ أنّ الكشك ملك مواطن يدعى محمد الحصاوي، وأنّه نشب بسبب تلامس بعض الأسلاك الكهربائية العارية ببعضها البعض بفعل الرياح الشديدة فتسببت في حدوث ماس كهربائي أشعل النيران في الكشك.

فصل التيار الكهربائي

وفصل رجال الإطفاء التيار الكهربائي قبل أن يبدأوا في عملية الإطفاء، واستمر انقطاع الكهرباء حتى الآن بالمنطقة لحين الانتهاء من تغيير أسلاك الكهرباء العارية التي تسببت في حدوث ماس كهربائي بأخرى جديدة معزولة منعاً لتكرار الحريق مرة أخرى.

خسائر مالية دون إصابات

وأكدّ مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الحريق التهم الكشك بالكامل، متسبباً في خسائر مالية فادحة لصاحبه، مؤكداً أنّه لا يوجد أي إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.