دموع الفرحة تغمر أسرة صاحب التاكسي المحترق بعد دعم السيسي: كنت شبه ميت

رصدت «الوطن»، الفرحة العارمة التي غمرت أسرة المواطن سليمان حسين سليمان حسن، صاحب التاكسي المحترق في الجيزة، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة «حياة كريمة» بتوفير سيارة جديدة له.

السائق يشكر السيسي

وأعرب «حسين»، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: «الرئيس أحياني من جديد وبيتي ردت فيه الحياة من تاني بعد ما تدمر، ودلوقتي أعرف أفتح بيت وأكل أسرتي، وأنا حاليا في منتهى السعادة، وحالتي النفسية أصبحت أفضل ومكنتش مصدق، ولا في الأحلام حتى»، مشيرًا إلى أنه سوف يستكمل العمل على السيارة الجديدة، موضحًا أن السيارة التي احترقت «شقى عمره» وكان يعتمد عليها كثيرًا لتأمين معيشة أسرته، وعندما وقعت الحادثة كان «شبه ميت».

وقالت زوجة السائق، إنه «لم يغير ملابسه، واعتبر إن حياته توقفت منذ حريق التاكسي، ودلوقتي ربنا والسيسي أحيوا له حياته، وحاسين إن فيه آمان عشان الرئيس موجود، وفيه مبادرة حياة كريمة، وطول ما فيه المبادرة دي عمرنا ما هنحتاج أبدًا، وإحنا عشنا أيام سودة بلا استثناء، وكنا بنقوم وننام ندعي ربنا يفتح أبواب الرزق، وكان إحساسنا إن الرئيس السيسي مش هيسيبنا علشان هو طيب وغلبان وبار بأمه ومش بيسيبها، ويعتبر فاتح بيتين».

والدة السائق تبكي من الفرحة

من جانبها، تحدثت والدة السائق، وهي تبكي من دموع الفرحة وقالت: «ربنا يخلي الرئيس، جبر خاطرنا، وخاطر ابني، وربنا ينصره وينصر جيشه وشرطته، وربنا يخليه لمصر، ويكفيه شر الرديء، وإحنا كنا في حال وحش أوي، وكنت تعبانة بسبب وقف حال ابني، وعنده عيلين بيتعلموا، ومراته كانت هتسيبه وتمشي، والحمد لله ربنا يكرم الرئيس زي ما كرمنا، وأحيانا، ورجع ابني لأكل عيشه، وأنا بحب الرئيس أوي، لأنه بيعمل كتير لمصر، وجبر خاطر ابني وساعده في أكل عيشه.. ونفسي أشوفه وأبوسه عشان ابني هو اللي حيلتي وقاعج معايا وبيسأل عليا».