صاحب التاكسي المحترق: «نصيبي وأنا راضي».. وسعيد برد فعل الشعب المصري

قال سليمان حسين، سائق التاكسي المحترق بالقرب من جامعة القاهرة، صباح أمس الأربعاء، تفاصيل الواقعة، مؤكدا: «نصيب وأنا راضي به»، لافتا إلى أن السيارة كانت سليمة، ولم يظهر بها أي عطل قبل خروجه للعمل.

توقف لتفقد «التاكسي»

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، المذاع على فضائية TEN، مساء أمس الأربعاء، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أنه شعر برائحة «شياط» أثناء سيره، وتوقف لتفقد السيارة ولم يكتشف شيئا، ثم واصل سيره، وبعدها بفترة وجيزة لاحظ وجود دخان، وبناء على هذا أوقف السيارة وفتح «الكابوت» الخاص به وتصاعدت النيران، وشعر كأن هناك بركان نار.

وأوضح سائق التاكسي المحترق بالقرب من جامعة القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، أن «التاكسي ليس مؤمن عليه، وهو مصدر رزقه الوحيد له ولأسرته ولوالدته التي يعولها»، متابعا: «الحمد لله أنا مسدد كل أقساطه»، معربا عن سعادته لتعاطف الشعب المصري معه عقب انتشار قصته على «السوشيال ميديا»، قائلا: «شعب محترم جدا».

تفاعل رواد مواقع التواصل مع صاحب السيارة المحترقة

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح اليوم الأربعاء، مع صور حادث احتراق سيارة «تاكسي لادا أبيض في أسود»، بالقرب من جامعة القاهرة في محافظة الجيزة، وسط مناشدات نشرها الأشخاص بمساعدته، بعد احتراق مصدر رزقه، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وعمل الأشخاص على مساعدته من أجل إطفاء السيارة، لكنها كانت قد تأثرت بشكل بالغ بالحريق.