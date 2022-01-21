نشوى مصطفى: كلمت ربنا وقلت له «حضرتك اللي خلقتني وعارف نقط ضعفي»

كشفت الفنانة نشوى مصطفى، أسباب غيابها عن الساحة الفنية مؤخرًا، مؤكدة أنها تتلقى عروضًا فنية كثيرة، لكن تعتذر عنها، كونها لا تُناسبها، وذلك حسب وصفها.

وكتبت الفنانة نشوى مصطفى، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: «بقالى فترة طويلة مش بشتغل التمثيل اللي أتمناه -اللي هو طموحى- واللي هو أنا لحد اللحظة دى مامثلتش طموحي، ولا حتى شبه طموحي، إلا فى شوية أعمال يتعدوا على الصوابع، ومنهم مثلاً المسرحية اللي كتبتها على مقاس أحلامى فى التمثيل سيلفى مع الموت، ولأن الكلام ده كان من 4 سنين فاالتمثيل وحشنى أوى».

نشوى مصطفى: بعتذر عن التمثيل وبعدها اكتئب

وأضافت الفنانة نشوى مصطفى: «كنت فاكرة إن أي شغل هيجى لى هوافق على طول، لقيت نفسى بيتعرض عليا أدوار بقراها واعتذر، وبعد ما أعتذر أقعد فترة مكتئبة، وألوم نفسى طيب ليه اعتذرت، فنفسى ترد تقول لى ما هو أنتب محسيتيش أنك حابة اللي قريتيه يومين تلاتة وأنسى».

ماجد الكدواني عمل مشهد واحد في تحت السيطرة محدش يقدر ينساه

وتابعت: «أول امبارح اتعرض عليا شغل والحقيقة النهاردة اعتذرت، وكلمت المخرج المحترم الراقى، وقلت له أسباب اعتذارى وكان رده: كنت متأكد أنك مش هتوافقى، وبحترمك جداً لأنك رفضتى لأن كان فيه رهان، وحد قال إنك هتوافقى لأن بقالك كتير بعيد، وأنا قلت له غالباً هتعتذر رغم إن مساحة الدور كويسة، قلت له: يا أستاذ مثلاً الزميل العزيز ماجد الكدواني، عمل مشهد واحد فى مسلسل عظيم اسمه تحت السيطرة، الحقيقة مفيش حد يقدر ينسى العظمة اللي عملها رغم إنه مشهد واحد الموضوع مش مساحة».

واستطردت «المهم اعتذرت وخلاص ولقيت نفسي بعدها مش مبسوطة، كلمت ربنا وقلت له: يارب أنا مش فهمانى وحضرتك اللي خلقتنى وعارف نقط ضعفى، وطلبت منه يفهمنى ويرضينى بالمقدر ليا، وسبحان الله بفتح فيسبوك، لقيت بوست مكتوب فيه من يترك كل أمره فى يد الله، سيجد يد الله فى كل شيء يخصه، وعلى طول غمضت عيني وابتسمت، لأن حسيت إن ده رد ربنا سبحانه عليا وبعدها قعدت أردد اللهم إنى اسلمت لك نفسى ووكلتك أمرى فأنت حسبى ووكيلى، وصل الله على سيدنا محمداً النور وأهله».