مخرجون وفنانون ونقاد عن وحيد حامد في ذكرى وفاته: «حريف كتابة» (فيديو)

كان الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد المحور الرئيسي في الحلقة الأولى من برنامج «عن قرب»، المذاع على شاشة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد الدريني، والتي سلطت الضوء على حياة وحيد حامد من خلال عدد من النقاد والكُتاب في ذكرى وفاته الأولى.

وروى المخرج مروان حامد تفاصيل خاصة عن والده، قائلا: «عنده النسخة الأولى هي اللي انت تقريبا بتشوفها على الشاشة، ومعروف عنه إنه متمسك جدا بكل كلمة بيكتبها وبكل حوار، عشان كدة الأفلام هي تقريبا مطابقة تماما للسيناريو».

يسرا: مصر أكبر حب في حياة وحيد حامد

وقال الناقد الفني طارق الشناوي، إنه وصف الكاتب الكبير والسيناريست وحيد حامد، إنه وصفه بـ«فلاح مصر الفصيح»، فكل شيء لديه قد تكون قطعة درامية، فهو قارئ جيد ولديه إلمام بالثقافة العامة.

من جانبه، قال الكاتب والناقد الفني عصام زكريا، إن وحيد حامد من القلائل في مجال الكتابة الذين كانت لديهم شهرة وتأثير وحضور يعادل حضور المخرجين والنجوم، ويعادل إلى حد ما حضور المفكرين.

وأشارت الفنانة يسرا إلى أن وحيد حامد عندما يتحدث عن شيء ما أو يسلط الضوء على موضوع، لا يسلط الضوء عليه بشكل سطحي، «ممكن يبان عادي بس هو مش عادي»، لافتة أن أكبر حب فيه حياته هي مصر، «وحيد حامد حالة معتقدش ممكن تكرر بسهولة».

بشير الديك: وحيد حامد «حريف» وحساس وشاعر

ووصف الكاتب والسيناريست بشير الديك، وحيد حامد بأنه «حريف» بمعنى الكلمة، متابعا: «ما لم يعرف كيف يحكي بحيث إنك تحس إن القصة دي حقيقية، وحيد عنده حاجات كتير بتمس شغاف القلب، وهو ليس مجرد مفكر لكنه أيضا لعيب شاطر وحساس وشاعر إلى حد كبير».

وقال المخرج شريف عرفة، إنه لا يريد أن يستخدم لفظ «كان» عند الحديث عن وحيد حامد، «هو موجود معايا، وموجود على الشاشة، وموجود في كل حتة ممكن تشوفها، وحيد حامد وأثره موجود في كل الناس».

وأوضح الكاتب الصحفي عاصم حنفي، أن وحيد حامد ليس فنان أو إنسان فقط ولكنه إنسان بدرجة فنان أو العكس، «كان قريب من الناس أوي، وكل واحد بقى حاسس إنه صحبه».

وقالت مريم ناعوم، الكاتبة والسيناريست، إن أعمال وحيد حامد أثرت في أكثر من جيل وبالتالي الصناع أو الجمهور تعلموا منه «إحنا متعلقين جدا بشغله».