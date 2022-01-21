حمو بيكا يهاجم عمر كمال: «شاف نفسه على الناس.. خسارة فيه العيش والملح» (فيديو)

هاجم مغني المهرجانات حمو بيكا، خلال فيديو نشره عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام، صديقة مغني المهرجانات عمر كمال، قائلا: إنه لا يحترم العيش والملح، وطالبه بعدم السلام عليه لو شاهده في أي مكان.

وقال بيكا: «من شهر عمر كمال جابلي شاعر، وقالي يلا نعمل أغنية قولتلوا تمام يلا، وعملنا الأغنية، والشاعر أخد حسابه، والأغنية متسجلة من فترة، وأقوله يلا يا عمر ننزلها، يرد فيه أغنية أنزلها أنا وشيماء مغربي الأول، قلت تمام، وشيرت أغنيته هو وشيماء عندي، وصبرت حوالي 20 يوم وكلمته تاني، يلا يا عمر ننزل الأغنية، قال لما أرجع من السفر، وأتفاجئ أنه نزل أغنيه ليه مع حد من بره».

بيكا لـ عمر كمال: أنا أول واحد عملتلك أغنية

وأضاف بيكا: «قابلته في عيد ميلاد صديق لنا، قولت له يا عمر هرفع الأغنيه عليك بس تشيرها، وافق وبعدين اتصل عليه فوق الـ6 مرات وميردش، أنت لما ربنا عطاك بقيت تشوف نفسك على الناس، وأنا بقى مش الناس، أنا اول واحد يا عمر عملتلك أغنية، والناس سمعتك فيها»

بيكا: لما تشوفني في حتة متسلمش عليا

واختتم بيكا قائلا: «أدخلو اسمعوا الأغنيه أنا ونور التوت والشخصية التالته دي انتوا عارفينها، وعايز أقولك يا ابني، عايزك تنجح لوحدك واشوف شغلك ومهاراتك، ولما تشوفني في حتة متسلمش عليا، وخسارة العيش والملح اللي أكلتهم معاك»