حمو بيكا وحسن شاكوش في الرياض لإحياء حفل غنائي.. التذاكر تصل لـ3 آلاف جنيه

وصل مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، ونظيره حمو بيكا، إلى المملكة العربية السعودية، استعدادا لإحياء حفلا غنائيا، ضمن فعاليات «اتوڤيل الرياض»، في تمام الساعة السابعة من مساء الغد.

وكان شاكوش، قد نشر عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، عددا من الصور التي تجمعه ببيكا، على متن الطائرة، متجهين إلى العاصمة السعودية الرياض، معلقا: «البكبك وأبو الشواكيش إلى الرياض».

أسعار حفل حمو بيكا وحسن شاكوش في السعودية

تأتي أسعار تذاكر حفل حمو بيكا وحسن شاكوش، في 4 فئات، تبدأ بـ120 ريال سعودي، وتتدرج ما بين 250 و390 ريالا، بينما يصل سعر تذكرة الـ«رويال» إلى 700 ريال سعودي، ما يقارب 3 آلاف جنيه مصري، وفقا للموقع الرسمي للتذاكر.

حفل رامي جمال وأحمد باتشان ومسلم بـ«اتوڤيل الرياض»

لا يعتبر حفل حمو بيكا، وحسن شاكوش، الوحيد لفنانين مصريين ضمن فعاليات «حفلات اتوڤيل الرياض»، إذ يقام حفلا غنائيا مساء اليوم، يجمع الفنان رامي جمال، بالإضافة إلى أحمد باتشان، ومؤدي المهرجانات مسلم، وتصل أسعار تذاكر الحفل إلى 950 ريال سعودي، ما يقارب 4 آلاف جنيه مصري، وتتنوع أسعار التذاكر ما بين 150، 290، 550 ريال سعودي.

الحفلات الخارجية بديل مؤدي المهرجانات بعد وقفهم في مصر

لم تكن تلك المرة الأولى التي يتواجد فيها حمو بيكا، في العاصمة السعودية الرياض، بجانب عددا من المدن العربية، لإحياء عددا من الحفلات الغنائية، بالإضافة إلى عدد مؤدي المهرجانات بينهم حسن شاكوش، بعد قرار منع إصدار تصاريح لحفلاتهم، من قبل نقابة المهن الموسيقية، وهو الأمر الذي آثار حالة واسعة من الجدل، حيث تضمن قرار النقابة برئاسة الفنان هاني شاكر وقف حوالي 20 مؤديا، حتى يتم تقنين أوضاعهم مع النقابة بالتقدم إلى الاختبارات واستيفاء الأوراق اللازمة.

وهاجم بيكا قرار شاكر في وقت سابق، لكنه عاد واعتذار في بيان عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، قائلا: «أتمنى تقبل اعتذاري.. أنا مش طالب أكتر من التصريح السنوي، أنا عايز غير اشتغل وأشوف حياتي».