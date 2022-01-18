حمو بيكا ونقابة الموسيقيين.. «القراءة والكتابة» تسرقان أحلام مؤدي المهرجانات

وافقت نقابة المهن الموسيقية على ضم ثلاثة من مؤدي المهرجانات الشعبية من جديد للنقابة وهم عنبة وحمو التيخا وموزة، وذلك بعد الاتفاق على تغيير أسمائهم واحترام قوانين النقابة.

مصدر: بيكا صعب يتجاوز امتحان نقابة الموسيقيين

وأوضح مصدر داخل النقابة لـ«الوطن»، أن حمو بيكا حتى الآن لن يسمح له بالغناء أو الحصول على تصريح سنوى للغناء إلا بعد أن يجتاز شروط الغناء، واختبار النقابة.

وأشار المصدر إلى صعوبة حصول بيكا على عضوية النقابة مثل عنبة وحمو التيخا وموزة بسبب عدم إجادته القراءة والكتابة ولصعوبة مروره من اختبارات الصوت التى تقيمها النقابة.

الموسيقيين أوقفت 20 مؤدي مهرجانات

كانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت بيانا بإيقاف 20 مؤدي مهرجانات من الغناء في شهر أكتوبر الماضي بسبب عدم استكمال أوراقهم، وتقديم شهادات مزورة، وكان أبرزهم حمو بيكا وكزبرة وحنجرة وحسن شاكوش وعنبة ومسلم، وعلى إثرها دخل هاني شاكر في مشادة مع رجل الأعمال نجيب ساويرس.

وحين قامت النقابة بشطب مؤدي المهرجانات حسن شاكوش بسبب إساءته لعازفي الإيقاع خلال مشكلته مع رضا البحراوي ومن المقرر أن يتم خلال الأيام المقبلة حل تلك الأزمة من خلال تقديم اعتذار علني ورسمي.

كانت النقابة قد وافقت على عودة عدد من مؤدي المهرجانات بعد تقديم أسماء معترف بها وذات معنى غير التي اشتهروا بها، والالتزام بالقيم وضوابط المسرح وعدم خلع الملابس، وتقديم الشهادات والأوراق وموقف التجنيد للالتحاق بالنقابة، واجتياز الاختبارات الصوتية من خلال لجنة نقابة المهن الموسيقية، والموافقة على إلغاء تصريح الغناء فورا في حال الخروج عن النص.