سمية الخشاب لـ«حمو بيكا»: إنت محتاج تكمل تعليمك.. إنشالله تروح كُتاب

أعلنت الفنانة سمية الخشاب، تأييدها لقرارات نقابة المهن الموسيقية الأخيرة، بمنع عددًا من مطربي ومؤدي المهرجانات عن الغناء أو إقامة حفلات داخل مصر، فذكرت أن الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين يسعى للرقي في الأغاني، «هاني شاكر عاوز الكلمة الحلوة في الأغاني، أنا مع إن يكون كلمات رتم أغاني المهرجانات راقصة، بس اعمل كلام حلو، بلاش كلام مبتذل، احنا كفنانين الناس بتحبنا وبيتأثروا بينا».

حمو بيكا إنسان عفوي وطيب ولذيذ.. لو دخل التمثيل هينجح

وأضافت «الخشاب»، خلال حوارها في برنامج «آخر كلام»، الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر»، أن المهرجانات تُعد نوعًا من أنواع الأغاني الشعبية، «أنا واحدة بحب حمو بيكا، وبشوف إنه إنسان عفوي ولذيذ وطيب، ولو دخل مجال التمثيل هينجح جدًا، بس أنت بس محتاج تكمل تعليم، إنشالله تروح كتًاب، ولازم تثق في نفسك».

تفاصيل انفصال الفنان أحمد الفيشاوي عن زوجته ندى الكامل

كما كشفت الفنانة سمية الخشاب عن تفاصيل انفصال الفنان أحمد الفيشاوي عن زوجته ندى الكامل، بعد زواج استمر لـ4 سنوات، فذكرت أنه كانت هناك مشاحنات بينهما في مهرجان الجونة الفائت، وتدخلت هي لإنهاء هذه المشاحنات والتصالح، «ندى الكامل طيوبة جدًا ولذيذة وأنا كنت خايفة عليها، قولتلها شوية نصايح ومبسوطة إنها سمعت النصايح، ولما انفصلت انفصلت بطريقة راقية جدًا، فيه احترام متبادل وفيه انفصال بشكل كويس وخدت حقوقها، وأنا مبسوطة إنها وصلت للحاجة اللي هي كانت عايزة تعملها».