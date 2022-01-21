ابنة شقيقة إلهام شاهين: مسلسلي الجديد «فوق الـ18» وأحب أحمد عز جدا

كشفت إلهام صفي الدين، ابنة شقيقة الفنانة إلهام شاهين، المعروفة بـ«الهام شاهين الصغيرة»، عن أكثر عمل فني لخالتها لا تحبه، لافتة إلى أنه مسلسل «نظرية الجوافة»، وأنها لم ترى إلهام شاهين في هذا الدور، مشيرة إلى أنها تخبرها برأيها باستمرار، مؤكدة أنها تتمنى العمل مع كل نجوم الوسط الفني، وعلى رأسهم أحمد السقا وأحمد عز وأمير كرارة ومصطفى شعبان، متوقعة أن تتعلم منهم الكثير.

أحمد عز بحبه جدًا

وأضافت «صفي الدين»، خلال لقائها مع ياسمين عز في برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»: «أحمد عز بحبه جدًا، وأتمنى أشتغل معاهم كلهم»، وتحدثت عن أعمالها المقبلة، مشيرة إلى أنها ستقدم مسلسل «فوق الـ18»، المنتظر عرضه قريبًا.

آدائها لأدوار الاغراء

وتحدثت إلهام صفي الدين، عن آدائها لأدوار الإغراء مثل خالتها الفنانة إلهام شاهين قائلة: «دلوقتي الحاجات دي مبقتش تتعمل، وده مبقاش موجود في السينما بتاعة النهاردة، زمان كانت السينما رومانسية والدنيا كانت مفتحة أكتر، وكل ده بيحصل، دلوقتي مفيش أصلا نوعية الأفلام دي خالص، أنا مش متوقعة إن ده هيحصل».