إلهام شاهين عن إصابة تامر حبيب بكورونا بعد عيد ميلادها: «أنا زي الفل»

كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن حقيقة إصابتها بفيروس كورونا، وذلك إثر إعلان السيناريست تامر حبيب إصابته بالفيروس التاجي بعد يومين من حضوره حفل عيد ميلادها، الذي أقمته في منزلها، مساء الاثنين الماضي، بحضور عدد كبير من النجوم السينما والغناء، قائلة: «أنا بحالة صحية جيدة ولا صحة لما تردد من شائعات».

إلهام شاهين تعود للدراما الرمضانية بـ «بطلوع الروح»

وأوضحت إلهام شاهين في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «أنا كويسة وزي الفل الحمد الله»، مؤكدة أنها تستعد في الفترة الحالية للعمل على تحضيرات مسلسلها الجديد «بطلوع الروح» الذي تشارك به في سباق الدراما الرمضانية 2022 مع المخرجة كاملة أبو ذكري، ومن المقرر أن يبدأ تصويره الفترة المقبلة، وذلك بعد فترة من الغياب عن الموسم الرمضاني حيث كان آخر أعمالها الجزء السادس من «ليالي الحلمية» في رمضان 2016.

إصابة تامر حبيب بكورونا تسبب الذعر بعد حضور عيد ميلاد إلهام شاهين

وسيطرت حالة من الذعر على الوسط الفني بعد إعلان السيناريست تامر حبيب إصابته بفيروس كورونا بعد مرور أقل من يومين على تواجده في حفل عيد ميلاد الفنانة إلهام شاهين، الذي حضره عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم محمد منير، أنغام، سميرة سعيد، يسرا، ليلى علوي، منة شلبي، إيناس الدغيدي، بوسي، هاني شاكر، بالإضافة إلى زينة، هاني رمزي وبوسي شلبي.

ونشر «حبيب» صورة برفقة الفنانة يسرا وهو يحتضنها، عبر حسابه على «إنستجرام»، بالإضافة إلى صورة أخرى وهو يتوسط أنغام وسميرة سعيد خلال الحفل.

كورونا تضرب الوسط الفني

ويعاني عدد كبير من الفنانين والإعلاميين خلال الفترة الحالية من الإصابة بفيروس كورونا، حيث يخضعون للعزل المنزلي من بينهم لميس الحديدي، عمرو أديب، هنا الزاهد وأحمد فهمي، محمد ممدوح بالإضافة إلى أحمد حاتم ومها الصغير، شيكو ومحمد كيلاني.