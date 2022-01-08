إلهام شاهين: «تكريمي من عين شمس مش جديد.. واللي قدم طلب الإحاطة غاوي شهرة»

استنكرت الفنانة إلهام شاهين، اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب البرلماني مجدي الوليلي، الذي اعترض على منح درع جامعة عين شمس لها خلال تكريمها من الجامعة، رفقة الموسيقار نادر العباسي.

إلهام شاهين تعلق على طلب الإحاطة

وعلقت الفنانة إلهام شاهين، على طلب الإحاطة، قائلة: «غاوي شهرة، أي حد عايز يتشهر بيحط اسمه جنب إلهام شاهين»، وتابعت مستنكرة: «هل المشاكل اللي ممكن تتناقش خلصت فاضل تكريم إلهام شاهين؟».

وأضافت «شاهين»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن جامعة عين شمس كرمت ضيوفها خلال الاحتفالية التي أذيعت عبر شاشة التليفزيون المصري، وكانت وهي والموسيقار نادر العباسي من ضمن المكرمين، مشيرة إلى أن تكريمها من جامعة عين شمس ليس الجديد عليها، فخلال عام 2021، تم تكريمها من الجامعة البريطانية، بالإضافة إلى تكريمها في يوم المرأة المصرية من كلية اللغة والإعلام بأكاديمية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وتابعت: «التكرمين دول كانوا في 2021، وخلال السنوات اللي فاتت تم تكريمي من أكثر من جامعة، ومن أكثر من دولة، ورؤساء دول، وفي أعياد وطنية، وده مش شيء جديد يعني، إيه الغريب في التكريم؟».

إلهام شاهين: كنت لابسة طرحة واتزحلقت

وتصدرت الفنانة إلهام شاهين، التريند خلال اليومين الماضيين، بعد انتشار صورة لها من جنازة الفنانة الراحلة مها أبو عوف دون حجاب، وردت على تلك الانتقادات خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج التليفزيونية، قائلة: «أنا مش بتابع السوشيال ميديا خالص الحقيقة ولو فيه حاجة عليا حد بيحكيلي، والجمهور ملوش دعوة بمين حضر ومين محضرش، ودي حاجة متخصهومش».

وأضافت: «كنت لابسة حجاب ولكن الطرحة وقعت وكانت متدلدلة على كتفي، واتزحلقت ومأخدتش بالي للحظة وبعد كدا لبستها، واللي واقف بيصور الناس وهي بتصلي دا تافه».