إلهام شاهين: «لا أهتم بكلام الناس.. مش بنروح العزا عشان نتصور»

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها جمعتها ذكريات مع الفنانة الراحلة مها أبو عوف، حيث كانت تجلس مع الفنانين بشكل طويل يستمر سنوات، وهذا يعد لقاء أكثر من اللقاءات التي تتم مع الأهل، متابعة: «كإننا بنفقد حد من عيلتنا، أنا مبتباعش السوشيال ميديا ولما بيكون في حد بيتكلم عليا بيجوا يقولوا ليا رأس الموضوع مش التفاصيل، طول عمري مليش في السوشيال ميديا، والناس كجمهور ملهمش دعوة الحقيقة من حضر من الفنانين العزاء ومين محضرش، المسألة متخصهمش، دي مسألة داخلية، إنت أتاذيت في إيه عشان تعرف مين حضر ومين محضرش».

ما هي كارثة السوشيال ميديا؟

وأضافت «شاهين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلام الناس» المذاع على فضائية «MBC مصر » اليوم الجمعة، وتقدمه الإعلامية الشابة ياسمين عز، أنه يجب على كل شخص أن يتحدث فيما يخص، مبينا أن كارثة السوشيال ميديا أن كل الأشخاص يتحدثون في كل شيء حتى وإن كان لا يؤثر عليهم.

التافه هو اللي بيصور الناس وهي بتصلي

وأوضحت الفنانة إلهام شاهين، أن كل الجنازات يحضر كم كبير من الفنانين وأمس في عزاء الفنانة مها أبو عوف لم يعرف الفنانون بعضهم البعض، بسبب ارتداء الجميع الكمامة، مواصلة: «دنيا سمير غانم كانت موجودة ومخدتش بالي وشوفتها في الصور، في ناس بتبقى موجودة ومحدش شايفها إحنا مش رايحين نتصور يا جماعة، وفين ناس كتيرة كانت موجودة، وأنا بصلي في الجنازة الطرحة كانت مدلدلة على كتفي ومختش بالي إنها نزلت وأنا كنت بصلي الظهر مش صلاة الجنازة، والتافه اللي بيصور ناس بتصلي، بيصور ناس بتصلي ليه، ده الفراغ الفظيع والناس بتبحث عن التفاهة».

لا أهتم بكلام الناس

واستطردت الفنانة إلهام شاهين: «الجامعة حرة تكرمني ولا لأ، أنا اتكرمت في الجامعة البريطانية وجامعة النيل وجامعة عين شمس مش أول جامعة تكلمني، وردي على كلام الناس إني لا أهتم بكلام الناس، لو عملت حاجة تأذيهم أو تخصهم يكلموا، إنما انت مالك أنا اتكرمت فين، أنت داخلك إيه، بقول كل واحد يخلي في نفسه، ولا أهتم بالأمور التافهة، دي أمور لا تعنيك بتتكلم عنها ليه».