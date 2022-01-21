ابنة شقيقة إلهام شاهين: موافقة أعمل إغراء «بس يكون شيك» ويوصل رسالة

كشفت إلهام صفي الدين ابنة شقيقة الفنانة إلهام شاهين، المعروفة بـ«الهام شاهين الصغيرة»، عن مدى إمكانية تقديمها لأدوار الإغراء مثل خالتها قائلة: «الإغراء ممكن يتعمل بنظرة، وممكن يتعمل بحركة، يعني هند رستم كانت بتعمل أدوار فيها إغراء، بس بتعملها بشياكة قوي، وأنا مش عندي مانع أعمل حاجة كده، بس تتعمل شيك، وحسب الرسالة اللي احنا عاوزين نوصلها من الموضوع، ولو فيه رسالة معينة هتوصل، أنا مع الرسالة دي، مش عندي مانع، لأن الممثل بيلعب كل الشخصيات».

أدوار الإغراء تحمل ضغط مضاعف

وأوضحت «صفي الدين» خلال لقائها مع ياسمين عز، في برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، أن أدوار الإغراء ستجعلها تحت ضغط، «فيه ضغط مضاعف لأن الناس مش هتتكلم عليا بس، لكن هتتكلم عليا وعلى عيلتي، وده بيخليني لازم أفكر قوي قبل ما أقول أه أو لا، في أي حاجة في حياتي، حتى حياتي الشخصية».

الجرأة مهمة جدًا

وتابعت ابنة شقيقة إلهام شاهين: «الجرأة مهمة ومهمة جدا كممثلة، إن الواحدة تقدر تنوع في أدوارها، وأنها تقدر تعمل كل حاجة في الدنيا، ولو أنا حاسة إن الدور والعمل بيوصلوا حاجة مهمة، هعمله ولو فيه إغراء بنسبة معينة».