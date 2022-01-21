درجة الحرارة تصل لصفر.. مناطق تشهد سقوط أمطار خلال الفترة المقبلة

موجة شديدة البرودة شهدتها كافة الأنحاء على مدار الفترة الماضية،تأثرا بمنخفض أوروبي مصاحب لكتل هوائية باردة، وصلت إلى حد الصقيع على عدد من المناطق المختلفة ليلا، إذ أوضحت هيئة الأرصاد في بياناتها أنه من المتوقع سقوط الكرات الثلجية على عدد من المناطق، وخصوصا سيناء وسانت كاترين، ما جعلى الكثيرين يتسائلون عن ما إذا كان هناك سقوط للأمطار خلال الأيام المقبلة أم لا.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بياناتها أن هناك عدد من المناطق التي ستشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الأيام المقبلة، ونرصد من خلال هذا التقرير أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة، والأماكن التي تصل درجات الحرارة فيها إلى صفر درجة مئوية اليوم، وفق هيئة الأرصاد الجوية، والتي جاءت كالتالي:

أماكن سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية التي تشهدها كافة المناطق خلال الفترة المقبلة، أذ أنه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد على مدار يومي الجمعة والسبت، ويكون هناك فرص لسقوط الأمطار وتكون خفيفة إلى متوسطة يوم الأحد على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

ويستمر سقوط الأمطار حتى يوم الأربعاء الموافق 26 يناير الجاري، إذ أنه من المتوقع سقوط أمطار يوم الإثنين تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، بينما يوم الثلاثاء يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشماليةوالوجه البحري على فترات متقطعة، وتكون الأمطار خفيفة يوم الأربعاء على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

الأماكن التي تصل درجة الحرارة فيها إلى صفر مئوية

وأشارت هيئة الارصاد الجوية في بياناتها أن هناك عدد من المناطق التي تشهد انخفاض كبير في درجت الحرارة خلال موجة الطقس شديد البرودة تلك، إذ أن العظمى في القاهرة لا تتخطة 17 درجة مئوية، وبالنسبة للمناطق التي تشهد انخفاض كبير، فتتعرض سانت كاترين إلى إنخفاض تام في درجات الحرارة، إذا تصل الصغرى بها إلى صفر درجة مئوية اليوم الجمعة.