حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة.. استمرار البرودة وشبورة وتساقط أمطار

يبدو أن حالة الطقس المتقلب وبرودة الجو سستمرة لعدة أيام مقبلة، إذ أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بتفاصيل حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وأشارت إلى أنه سيسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وشديد البرودة على كل الأنحاء ليلا.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

ويشهد يوم غد الجمعة شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتستمر إلى يوم السبت، فيما يشهد يوم الأحد المقبل نشاطا للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، إضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة على كل المناطق خلال الأيام الثلاث المقبلة.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 21 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 07.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 07.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 04.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 07.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 22 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 08.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 05.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 08.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 23 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 05.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 08.