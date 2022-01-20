متى تنتهي موجة الطقس شديد البرودة؟.. «الأرصاد» تجيب

يتساءل كثير من المواطنين عن موعد انتهاء موجة الطقس شديد البرودة التي تشهدها الأنحاء المختلفة من مصر خلال الفترة الحالية، والتي وصلت إلى حد الصقيع على بعض المناطق المختلفة.

وتعود هذه الموجة البادرة إلى تأثر المنطقة بالمنخفض الأوروبي المصاحب لكتلة هوائية باردة قادمة من جنوب وشرق أوروبا، والتي تزيد فرص سقوط الثلوج على المناطق المختلفة، خصوصا مرتفعات سيناء وسانت كاترين.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية لـ«الوطن»، موعد انتهاء موجة الطقس البارد، وحالة الطقس المتوقعة بعد اعتداله.

موعد انتهاء موجة الطقس البارد

أوضحت الدكتورة منار غانم، أن موجة الطقس البارد التي تشهدها كل أنحاء الجمهوية خلال الوقت الحالي من المتوقع أن تبدأ في الانتهاء في اليوم الثاني من الأسبوع المقبل، إذ تبدأ درجات الحرارة بدء من يوم الأحد في العودة إلى المعدلات الطبيعية مرة أخرى، لتنكسر موجة البرودة الشديدة، وتصل درجة الحرارة يوم الأحد على القاهرة إلى 17 درجة مئوية، ليكون الطقس مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا.

توقعات حالة الطقس وسقوط الأمطار الأيام المقبلة

وجاءت توقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس وسقوط الأمطار كالتالي:

الجمعة 21 يناير: من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

السبت 22 يناير: شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الأحد 23 يناير: من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة تتراوح بين 30 : 40 % تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.